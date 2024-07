« Nous sommes ravis de nous associer au Marché de Nuit Asiatique pour organiser à nouveau cet événement exceptionnel », a déclaré Tina Lee, PDG de T&T Supermarché. « Montréal possède une culture culinaire vibrante totalement en lien avec ce en quoi nous croyons chez T&T. Vous nous avez donné la confiance nécessaire pour ouvrir notre deuxième magasin au Québec à Brossard plus tard cette année. Nous sommes fiers que cet événement soit devenu le plus grand marché de nuit de Montréal, et cette année, T&T servira aussi des mets à l'extérieur, avec de nouveaux plats exclusifs comme le poulet frit XXL, le homard grillé et les boulettes de poisson jumbo au curry. Vous ne voudrez pas manquer cet événement! »

Fort du succès de l'année dernière, l'événement sera encore plus important cette année, avec plus de 100 plats délicieux proposés par plus de 30 restaurants et commerces. Les participants pourront se laisser tenter par une aventure culinaire diversifiée, avec des saveurs de Chine, du Japon, de Corée, du Viêt Nam, des Philippines et d'autres pays asiatiques. En plus de l'offre gastronomique, le marché de cette année présentera une fabuleuse section de kiosques d'artisans, des jeux attrayants pour tous les âges et des DJ pour rehausser l'atmosphère festive.

« Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus à T&T Supermarché pour organiser un événement encore plus grand et plus dynamique à Montréal », a déclaré YiFang Eva Hu, fondatrice du Marché de Nuit Asiatique. « Notre objectif est de célébrer la riche diversité de la cuisine et de la culture asiatiques tout en créant un événement communautaire amusant et inclusif. »

Les faits saillants de l'événement sont les suivants :

Délices gastronomiques : Préparez-vous à partir pour un voyage culinaire à travers les saveurs alléchantes de l'Asie. Le supermarché T&T présentera un éventail de délicieux kiosques de cuisine de rue proposant des plats typiques tels que des rouleaux de riz gluant et des tartes portugaises. En outre, T&T proposera plusieurs nouveaux plats exclusivement disponibles au marché de nuit. Les participants pourront également se régaler de délices tels que le calmar entier BBQ de Paul Wong , les sandwichs Yakisoba du Soba Croquant, les ailes de poulet à la sauce de poisson du Golden Lotus, les boulettes aromatiques, les fameuses brochettes asiatiques, le rafraîchissant bubble tea, et bien plus encore.

Ensemble, T&T Supermarché et le Marché de Nuit Asiatique visent à créer un événement mémorable qui célèbre la diversité, encourage les échanges culturels et rassemble les gens dans un esprit d'unité.

À propos de T&T Supermarché:

T&T Supermarché est la plus grande chaîne de supermarchés asiatiques au Canada. Elle exploite des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. T&T Supermarché a été fondée à Vancouver en 1993 et est maintenant dirigée par la deuxième génération de successeurs et sa PDG, Tina Lee. Le siège social de T&T Supermarché est situé à Richmond, en Colombie-Britannique, avec des bureaux à Toronto, en Ontario. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: www.tntsupermarket.com

À propos du Marché de Nuit Asiatique:

Le Marché de Nuit Asiatique est un marché de nuit asiatique annuel qui met en valeur l'énergie vibrante, les délices culinaires et les expériences culturelles des communautés asiatiques. L'événement rassemble des vendeurs de produits alimentaires, des artistes, des interprètes et des passionnés afin de créer une expérience immersive et passionnante pour les participants.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter la page Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/share/Vw59nb6THv1CLiZN/, visitez notre site web http://marchedenuitmtl.com/, ou suivez-nous sur instagram: https://www.instagram.com/nightmarketmtl/?hl=en, https://www.instagram.com/tt_supermarket/

SOURCE Marché de Nuit Asiatique

Yifang Hu, 514 586-6680, Email: [email protected]