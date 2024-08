MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - La très attendue 8e édition du Marché de Nuit Asiatique de Montréal débarque en force, en étendant sa durée sur deux fins de semaine, du 22 au 25 août et 29 août au 1er septembre 2024.

Cet événement dynamique promet d'immerger les participants dans un univers magique de culture asiatique, de délices culinaires et d'expériences mémorables. Cette année encore, le célèbre Marché de Nuit Asiatique est fier d'annoncer son partenariat avec l'organisme de production d'art urbain MURAL, connu pour son festival du même nom. Pour cette édition, les organisateurs ont préparé une programmation encore plus riche et immersive, repoussant les limites de la créativité et de la communauté.

« Le retour du Marché de Nuit Asiatique est une excellente nouvelle. Devenu un événement immanquable dans le Quartier chinois, il permet à toutes et tous de découvrir ou redécouvrir la culture asiatique dans une ambiance festive et rassembleuse. La programmation de cette année promet d'être mémorable, mettant en valeur le Quartier chinois et ses attraits grâce à des démonstrations artistiques et culinaires en partenariat avec MURAL. C'est un événement à ne pas manquer et que nous sommes fiers de soutenir! », a ajouté la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

L'entrée du Quartier chinois, située au 1111 boulevard Saint-Laurent, sera transformée en un marché à ciel ouvert offrant une fusion captivante de délices culinaires d'inspiration asiatique, d'installations artistiques immersives, de spectacles en direct et d'expériences interactives. La murale envoûtante de couleurs, de saveurs et de sons créera une atmosphère qui embrassera véritablement l'esprit de l'essence multiculturelle de Montréal.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec MURAL pour la 8e édition du Marché de Nuit Asiatique », déclare Yifang Eva Hu, la visionnaire derrière cet événement exceptionnel. « Ce partenariat nous permet de mettre en avant l'intersection des arts culinaires, des expériences culturelles et de la narration visuelle, créant ainsi une célébration dynamique et immersive qui inspirera et captivera les participants. »

MURAL, connu pour ses peintures murales vibrantes et ses interventions artistiques captivantes, apporte une nouvelle perspective innovante et créative à l'expérience du Marché de Nuit. Les visiteurs seront émerveillés par des installations artistiques et des peintures en direct de l'artiste cambodgienne Maylee Keo. S'ajouteront à celle-ci les artistes Rouks one, James lee, et Drew Wilkin pour offrir des performances de peinture en direct au cours de l'événement. Quant à l'artiste Jenn Kitagawa, elle produira des panneaux de type "head in the hole" pour le plaisir des petits et grands.

Au croisement des boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, à l'entrée du Quartier chinois, l'artiste peintre Bryan Beyung réalisera une murale qui habillera le mur principal de cet espace central où se tiendront les kiosques des commerçants de nourriture de rue. Cette murale inspirée du concept des méridiens en médecine chinoise sera un lègue qui vivra au-delà de l'événement et représentera un bel ajout artistique au quartier.

La collaboration entre le Marché de Nuit Asiatique et MURAL démontre la puissance de la créativité collective, de l'engagement communautaire et de la célébration de la diversité. Ensemble, ils visent à créer une atmosphère inclusive et dynamique qui rassemble les gens, favorise les échanges culturels et met en lumière la richesse des scènes artistiques et culinaires de Montréal.

« MURAL est honoré de contribuer au développement du Marché de Nuit Asiatique en produisant l'événement aux côtés de ses créateurs originaux pour une 2e année consécutive» affirme Pierre-Alain Benoit, Directeur général de MURAL. « De par notre expertise, nous ajoutons une touche d'art urbain à la programmation grâce aux installations et œuvres de l'artiste chinoise Maylee Keo. En plus de produire une murale sur les lieux du rassemblement principal par le renommé artiste Bryan Beyung. »

Pour cette 8e édition, le Marché de Nuit Asiatique met de l'avant une initiative innovante avec Hiotto AI, permettant aux visiteurs d'accéder à des informations sur le Quartier chinois via des appareils mobiles et des panneaux imprimés, afin de créer une atmosphère communautaire dynamique et de soutenir les entreprises locales.

Rejoignez-nous du 22 au 25 août et du 29 août au 1er septembre au Marché de nuit asiatique du Quartier chinois où l'espace sera transformé par une fusion envoûtante de délices culinaires asiatiques, d'installations artistiques immersives, de spectacles en direct et d'expériences interactives. Ne manquez pas cet événement extraordinaire qui promet une fusion inoubliable d'art, de culture et de plaisirs culinaires, laissant une impression durable. Le Marché de Nuit Asiatique remercie l'arrondissement de Ville-Marie et Tourisme Montréal pour son support à la réalisation et promotion de l'événement.

À propos du Marché de Nuit de Montréal :

Le Marché de Nuit de Montréal est une célébration annuelle qui met en valeur l'esprit vibrant, la diversité culturelle et la richesse culinaire de la ville. Grâce à une fusion de délices culinaires, d'expériences artistiques immersives et de spectacles captivants, le Marché de Nuit de Montréal est devenu un événement bien-aimé qui favorise la communauté, la créativité et l'échange culturel. Chaque édition vise à créer une atmosphère enchanteresse où les participants peuvent explorer, découvrir et célébrer l'essence vibrante de Montréal.

À propos de MURAL :

MURAL est un festival international d'art de la rue qui réunit des artistes de renom du monde entier pour transformer le paysage urbain en un musée à ciel ouvert. Grâce à ses œuvres d'art vibrantes et captivantes, MURAL vise à inspirer, engager et susciter des conversations, créant un impact positif sur les communautés locales et promouvant l'importance de l'art public.

À propos de Maylee Keo :

Maylee Keo est une illustratrice et animatrice 2D montréalaise. Ses créations colorées, souvent inspirées de la nature, portent des sujets chers à son cœur comme la représentation des minorités dans notre société. Elle a créé des pièces impactantes et émouvantes pour des projets locaux, nationaux et internationaux.

À propos de Bryan Beyung :

Beyung est un artiste visuel né à Montréal d'une famille sino-cambodgienne.Son approche artistique se dit auto-ethnographique. Dans son travail, Il explore des thèmes liés à son héritage diasporique en créant des œuvres basées sur des idées et des souvenirs en lien avec cette expérience. Influencé par son passé de graffeur et de designer graphique, il peint des sujets du quotidien pour leur donner une seconde approche, une seconde vie. Son travail peut être vu aux États-Unis, au Canada, à Haïti, en France et au Cambodge.

