T&T SUPERMARCHÉ OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES AU QUARTIER DIX30 À BROSSARD AUJOURD'HUI

Situé pour mieux desservir la population croissante de Brossard et des communautés avoisinantes, ce supermarché de 5 000 mètres carrés offre une vaste gamme de produits emblématiques de T&T, tels qu'un comptoir de plats chauds en libre-service, une station de nouilles, des sushis, le célèbre « Papa Chicken », du pain et des pâtisseries fraîchement préparés, une large sélection de fruits et légumes, des produits de la mer, des produits d'épicerie et des repas prêts à emporter.

« Nous avons été tellement touchés par l'accueil chaleureux reçu à Montréal avec notre premier magasin à l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Nous avons écouté nos clients, et Brossard est la collectivité qui a le plus demandé un T&T. Aujourd'hui, nous avons répondu à cette demande. Brossard, nous sommes là pour vous ! Que vous souhaitiez élargir vos horizons culinaires ou relever de nouveaux défis en cuisine, venez nous rendre visite et explorer ! » a déclaré Tina Lee, PDG de T&T Supermarché.

« Nous sommes ravis d'accueillir le supermarché T&T au Quartier DIX30. L'arrivée de cette enseigne reconnue et appréciée vient enrichir la diversité de notre offre commerciale et de proximité et confirme que le DIX30 est une destination de choix », a déclaré Nicolas Désourdy, Président de Carbonleo.

Les clients sont invités à s'inscrire au programme T&T Rewards via l'application mobile T&T pour bénéficier de prix exclusifs aux membres et d'offres spéciales en magasin. Les commandes en ligne pour la livraison à domicile et le ramassage en magasin débuteront le 11 novembre sur www.tntsupermarket.com et l'application mobile T&T.

Le magasin T&T du Quartier DIX30 sera ouvert tous les jours de 9 h à 22 h.

À propos de T&T Supermarchés :

T&T Supermarchés est la plus grande chaîne de supermarchés asiatiques au Canada, avec des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et en Ontario. Fondée à Vancouver en 1993, T&T Supermarchés a son siège social à Richmond, en Colombie-Britannique, et des bureaux à Toronto, en Ontario. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.tntsupermarket.com.

