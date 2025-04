T&T SUPERMARCHÉ ANNONCE UN DEUXIÈME MAGASIN À MISSISSAUGA, ONTARIO

Avec ses 40 000 pieds carrés, le nouvel emplacement desservira les communautés d'Oakville et de West Mississauga

MISSISSAUGA, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ - T&T Supermarché, le plus important détaillant d'épicerie asiatique au Canada, est heureux d'annoncer l'ouverture de son deuxième magasin à Mississauga, en Ontario. Situé au 3055 Vega Boulevard, entre la rue Dundas Ouest et l'autoroute 403, le magasin de 40 000 pieds carrés ouvrira ses portes à l'été 2026. Le nouveau T&T sera facilement accessible stratégiquement positionné pour desservir les communautés en pleine croissance d'Oakville et de Mississauga.

Rendu de l'emplacement à venir du supermarché T&T à Erin Mills, Mississauga, Ontario

« Cet emplacement était attendu depuis longtemps », a déclaré Tina Lee, Cheffe de la direction de T&T Supermarché. « Nous cherchons à desservir la communauté d'Oakville depuis un certain temps, et nous avons enfin trouvé l'endroit idéal qui nous permettra d'atteindre ce but et plus encore. Actuellement, les clients du côté ouest font plus de 30 minutes de route pour magasiner à notre T&T à Central Parkway. Grâce à ce nouveau magasin, nous serons en mesure de desservir non seulement Oakville, mais aussi Milton, Burlington et au-delà. »

« Cette construction part de zéro, donc il nous faudra un peu plus de temps pour préparer le magasin », poursuit Lee. « Nos clients sont emballés, tout comme nous! Nous allons essayer de faire vivre l'expérience T&T à ces clients dès que possible! »

« Nous sommes fiers de contribuer à l'arrivée de T&T dans notre mégacentre commercial Erin Mills », a déclaré Rael Diamond, Président et chef de la direction de Propriétés de Choix. « T&T offre une gamme diversifiée de produits frais de haute qualité qui reflètent le tissu multiculturel coloré de nos communautés canadiennes. Nous avons hâte de voir ce magasin devenir une partie importante de la vie quotidienne d'Oakville et de West Mississauga et de créer un flux constant de clients au profit de nos autres locataires et entreprises voisines. »

Cet emplacement offrira toute la gamme de produits T&T, y compris les collations asiatiques, les fruits et légumes frais, les fruits de mer vivants, les produits de cuisson, les produits de soins de la peau, les cadeaux et les aliments préparés en magasin. T&T offre également une vaste sélection d'aliments asiatiques du Sud-est, avec des produits emblématiques comme l'assaisonnement de Mama Sita, les nouilles instantanées Lucky Me, les croustilles Jack & Jill et le jus de mangue Gina. De plus, le magasin T&T d'Erin Mills aura des caractéristiques distinctives, comme des aliments populaires de la cuisine de rue tels que le poulet popcorn, les roulés de riz collant et les crêpes chinoises.

Le magasin créera 120 emplois pour la communauté locale. Pour les occasions d'emploi, veuillez visiter le site www.tntsupermarket.com.

À propos de T&T Supermarché

T&T Supermarché est la plus grande chaîne de supermarchés asiatiques au Canada, exploitant plus de 38 magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec, en Ontario et à Washington. La chaîne a été fondée à Vancouver en 1993 et est maintenant dirigée par Tina Lee, successeure de deuxième génération et cheffe de la direction. Le siège social de T&T Supermarché est situé à Richmond, en Colombie-Britannique.

À propos de Propriétés de Choix :

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui crée de la valeur durable grâce à des endroits où les gens prospèrent.

Propriétés de Choix est bien plus qu'un simple propriétaire, opérateur et promoteur national de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de première qualité. La société croit en la création d'espaces qui améliorent la façon dont leurs locataires et les communautés se rencontrent pour vivre, travailler et se connecter. Cela implique qu'elle profite de sa position de leader dans l'industrie pour intégrer des pratiques de durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les aspects de ses activités. Chacun de ses gestes est guidé par un ensemble de valeurs communes (Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence). Pour en savoir plus, visitez le site : www.choicereit.ca.

