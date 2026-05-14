Le partenariat modernise les opérations de paiement pour les secteurs mal desservis, ce qui permet aux entreprises d'obtenir des fonds plus rapidement, d'exercer un contrôle accru et de développer leurs opérations dans divers marchés

LONDRES et MONTRÉAL, 14 mai 2026 /CNW/ - Syspro, la plateforme ERP spécialement conçue pour la fabrication et la distribution, et Nuvei, la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour chaque type de paiement, partout dans le monde, annoncent aujourd'hui un partenariat pour déployer les paiements intégrés directement dans la plateforme ERP de Syspro pour les fabricants et les distributeurs.

Pour les entreprises de ce secteur, les paiements ont toujours été effectués à l'extérieur des systèmes opérationnels de base, ce qui a entraîné des retards dans la collecte des fonds, la fragmentation des données et le rapprochement manuel. Le partenariat permet d'y remédier en connectant directement les paiements au même système qui exécute les opérations. Lorsqu'un bon de commande est créé dans Syspro, le traitement des paiements, les mises à jour des comptes clients et les rapports de flux de trésorerie se font tous dans le même environnement, éliminant ainsi la nécessité de passer d'un système à l'autre ou de rapprocher manuellement les données de paiement après coup.

« Nos clients veulent des solutions qui reflètent le fonctionnement réel de leur entreprise », déclare Johan du Toit, vice-président principal, croissance stratégique chez Syspro. « Les paiements jouent un rôle essentiel, mais ils ont souvent été déconnectés de l'ERP. Ce partenariat les ramène dans le système central, aidant les clients à percevoir des fonds plus rapidement, à réduire les efforts manuels et à exercer leurs activités avec un meilleur contrôle. »

L'intégration étend la passerelle de paiement PayThem de Syspro, reliant les bons de commande et les comptes clients à l'infrastructure mondiale de paiement de Nuvei. Les équipes des finances et de l'exploitation bénéficient d'une visibilité en temps réel des flux de trésorerie sans passer d'un système à l'autre.

Cette intégration permet aux clients de :

traiter les paiements en temps réel pour accélérer la collecte des fonds

mettre automatiquement à jour les comptes clients, ce qui élimine le besoin de comptabiliser manuellement

réserver des fonds à la création des ordres pour renforcer le contrôle du crédit et réduire l'exposition au non-paiement

soutenir les transactions sécurisées conformes à la norme PCI-DSS grâce à une page de paiement hébergée

accepter des paiements dans 150 devises et plus de 200 marchés

réduire les coûts de transaction et la charge de travail administrative

offrir aux clients une option de paiement en libre-service, réduisant ainsi le temps consacré à la recherche de factures.

soutenir les modes de paiement B2B, y compris la chambre de compensation automatisée et les virements bancaires

Les données de paiement sont acheminées directement dans Syspro, ce qui assure l'exactitude des dossiers des comptes clients et donne aux équipes une vue à jour de la situation de trésorerie.

« Pour les fabricants et les distributeurs, les paiements doivent faire partie de l'entreprise et non pas être un processus déconnecté », déclare Phil Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « En nous associant à Syspro, nous intégrons notre infrastructure mondiale de paiements directement dans les systèmes ERP sur lesquels ces entreprises comptent chaque jour. Cela signifie qu'elles peuvent exercer leurs activités sur tous les marchés avec la performance, la visibilité et le contrôle locaux dont ils ont besoin pour s'adapter. »

Ce partenariat reflète la stratégie globale de Nuvei visant à intégrer davantage les capacités de paiement aux plateformes d'entreprise sur lesquelles les entreprises comptent pour gérer leurs activités, leurs finances et leur commerce. En s'intégrant directement aux environnements ERP, Nuvei étend son infrastructure mondiale de paiements aux systèmes qui façonnent de plus en plus la façon dont les entreprises exercent leurs activités et prennent de l'expansion.

Nuvei est disponible en tant que partenaire de paiement privilégié de Syspro sur le Syspro Marketplace. Les clients actuels de Syspro peuvent activer des capacités de paiement intégrées directement dans leur environnement ERP, ce qui permet aux paiements, au rapprochement et à la production de rapports de flux de trésorerie de fonctionner dans le même système que les commandes et les données financières.

À propos de Syspro

Syspro est une plateforme spécialement conçue pour la fabrication et la distribution qui aide les entreprises de taille moyenne à fonctionner et à croître en toute confiance. Doté d'une base axée sur l'informatique en nuage et fondée sur l'intelligence artificielle et de près de 50 ans d'expertise sectorielle, Syspro s'articule autour de la façon dont les vrais pros de l'industrie achètent, fabriquent, déplacent et vendent.

Ses solutions clarifient les activités complexes, renforcent les chaînes d'approvisionnement et dégagent une valeur mesurable grâce à une planification plus intelligente, une exécution plus rapide et des intégrations prêtes à l'emploi. Les clients d'entreprises familiales et de certains des fabricants les plus établis au monde comptent sur Syspro pour assurer le bon fonctionnement des opérations, la solidité des marges et la prise de décisions éclairées.

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À propos de Nuvei

Nuvei est la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services bancaires, de gestion des risques et de la fraude.

En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 53 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires pour permettre à ses clients et partenaires de réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

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SOURCE Nuvei