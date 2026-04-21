Grâce à des acquisitions locales dans plus de 50 marchés, Nuvei offre une couverture inégalée et élargit son infrastructure à tout type de paiement, partout dans le monde.

MEXICO, 21 avril 2026 /CNW/ - Nuvei, la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde, annonce aujourd'hui le lancement d'une acquisition directe au Mexique, permettant aux entreprises de traiter localement les opérations par carte grâce à l'infrastructure sous licence de Nuvei.

Ce lancement marque la dernière étape dans la stratégie de Nuvei visant à opérer directement à l'intérieur des écosystèmes nationaux de paiement pour permettre aux entreprises d'améliorer les taux d'approbation, d'accroître la visibilité des données transactionnelles et de réduire la complexité de la gestion des paiements sur l'ensemble des marchés, le tout grâce à une plateforme unique.

Phil Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, déclare : « Le commerce est mondial, mais la performance des paiements est locale. Notre expansion par acquisition directe au Mexique fait avancer notre stratégie « Every Payment Everywhere », qui consiste à bâtir une infrastructure à l'intérieur des écosystèmes de paiement nationaux afin que les clients puissent se développer à l'échelle mondiale tout en offrant une performance locale. »

Le Mexique représente l'un des marchés du commerce numérique à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son écosystème de paiements a traité un volume transactionnel de plus de 676 milliards de dollars en 2024, tandis que le commerce électronique a atteint environ 97 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand marché en ligne d'Amérique latine. La croissance devrait encore s'accélérer, et le commerce électronique devrait croître à un taux annuel composé de 24 % jusqu'en 20271.

Pourtant, malgré sa taille, le Mexique demeure un marché complexe, où les méthodes de paiement locales, les exigences réglementaires et un accès financier irrégulier continuent de façonner les performances des transactions. Les taux d'approbation, les résultats en matière de fraude et l'expérience client sont déterminés non pas par la portée mondiale, mais par la façon dont les paiements sont traités au sein de l'écosystème national.

Améliorer la performance des paiements grâce à un écosystème local complet

Nuvei traite désormais les transactions par carte au Mexique grâce à des intégrations directes avec l'infrastructure nationale et les réseaux mondiaux de cartes, éliminant ainsi le recours aux partenaires intermédiaires acquéreurs et réduisant le nombre de relations de paiement que les entreprises doivent gérer sur les divers marchés.

Le traitement local donne aux entreprises un accès à des données complètes et en temps réel sur les transactions, ce qui permet une détection plus précise de la fraude, une meilleure performance en matière d'autorisation et une expérience client plus uniforme. En traitant les transactions au sein de l'écosystème national, les entreprises bénéficient d'un meilleur taux d'approbation, d'une meilleure visibilité sur la performance des paiements et d'un meilleur contrôle sur la façon dont les transactions sont gérées au point de paiement.

Cette capacité d'acquisition locale constitue le fondement de l'offre plus large de Nuvei au Mexique. Avec une seule intégration, les entreprises ont également accès à des méthodes de paiement locales largement adoptées telles qu'OXXO Pay et SPEI, ainsi qu'à des paiements, à la gestion des risques et à l'élaboration de rapports en temps réel.

En regroupant ces capacités sur une seule plateforme, Nuvei permet aux entreprises d'élargir leur couverture de paiement tout en simplifiant leur mode de fonctionnement. Au lieu de gérer de multiples relations d'acquisition, intégrations et environnements de production de rapports dans l'ensemble des marchés, les entreprises peuvent accéder à l'acquisition locale, à d'autres modes de paiement, à des paiements et à la gestion des risques grâce à une seule connexion. Cela réduit les frais généraux d'exploitation, améliore la visibilité et permet aux entreprises de se développer à l'international sans accroître la complexité de leur pile de paiements.

Construire une infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde

Le Mexique fait partie d'une stratégie plus large : construire une infrastructure au sein des écosystèmes nationaux et non autour d'eux, afin que les clients demeurent connectés localement dans chaque marché tout en opérant à l'échelle mondiale au moyen d'une seule plateforme. Nuvei détient maintenant des licences d'acquisition locale dans 52 marchés et prend en charge plus de 720 modes de paiement alternatifs à l'échelle mondiale. Les récentes expansions au Canada et en Colombie suivent la même approche, établissant des liens directs avec les écosystèmes nationaux de paiement afin d'optimiser la performance des autorisations, d'accroître la visibilité des données et de réduire la complexité opérationnelle.

Le Mexique représente le prolongement de ce modèle : une infrastructure construite localement, conçue pour fonctionner depuis l'intérieur du marché et avec une échelle mondiale.

Un investissement à long terme dans les infrastructures de marché

L'obtention d'une licence d'acquisition locale nécessite une approbation réglementaire, une connectivité nationale et un investissement soutenu dans les opérations locales. Il ne s'agit pas seulement d'un accès au marché, mais aussi d'une participation et d'une responsabilisation à long terme.

Alors que de plus en plus de fournisseurs cherchent à desservir les régions à forte croissance au moyen de modèles transfrontaliers, l'approche de Nuvei est différente : construire l'infrastructure à l'intérieur de chaque marché, et non au-dessus. Pour cela, il est nécessaire de combiner une portée mondiale à une expertise interne au marché, une harmonisation réglementaire et une connectivité directe aux systèmes de paiement nationaux, dans un vates éventail de marchés.

À propos de Nuvei

Nuvei est la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, souple et évolutive permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les possibilités de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires ainsi que de gestion des risques et des fraudes. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans 52 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires pour permettre à ses clients et partenaires de réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

Contact :

Relations publiques

[email protected]

1 Mexique : Analyse 2024 des tendances de paiements et de commerce électronique | Payments and Commerce Market Intelligence

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/5923626/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei