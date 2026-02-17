L'achèvement en six semaines d'une intégration qui aurait normalement dû prendre six mois renforce l'expérience des membres dans les gyms et sur les canaux numériques, à point nommé pour la remise en forme après le Nouvel An

MONTRÉAL, 17 février 2026 /CNW/ - Nuvei, la société mondiale de technologie financière qui fournit partout l'infrastructure nécessaire à chaque paiement, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Nautilus Plus, l'une des marques les plus réputées au Québec dans le domaine du conditionnement physique, afin de lui permettre de proposer une expérience complète de paiement omnicanal sur son réseau de gyms et sa plateforme numérique intégrée, Ultime Fit.

Nautilus Plus a bâti une communauté fidèle grâce à son approche globale de la santé et du bien-être au Canada. Situés dans tout le Québec, ses gyms offrent le soutien professionnel d'instructeurs et de nutritionnistes formés à l'université, d'autres services tels que l'ostéopathie et la physiothérapie, et son abonnement Boomerang bien connu récompense les membres qui restent actifs. Ultime Fit prolonge l'expérience dans l'univers numérique grâce à des vidéos et des programmes d'entraînement de qualité, des recettes et des plans de repas approuvés par des nutritionnistes, ainsi que des séances de méditation et de course audio pour mettre à la disposition des membres une plateforme complète de bien-être qui se déplace avec eux.

Après avoir fait face à des difficultés dues aux limites de son ancien prestataire en matière de souplesse et d'assistance, Nautilus Plus a choisi Nuvei pour fournir une solution unifiée et plus fiable, tant pour les opérations dans les gyms que pour les paiements numériques. Bien que l'intégration d'une telle portée de services nécessite habituellement au moins six mois, les équipes de Nuvei et de Nautilus ont achevé la mise en œuvre de bout en bout en seulement six semaines.

Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a affirmé que cette rapidité d'exécution reflétait l'importance commune accordée par les deux sociétés à l'amélioration de l'expérience des membres. « L'équipe de Nautilus Plus savait exactement ce qu'elle voulait pour ses membres et son entreprise. Cette clarté a aidé nos équipes à lui emboîter le pas rapidement, dès la première réunion. Une intégration entièrement omnicanale à ce rythme, extrêmement rare, démontre ce qui est possible lorsque deux équipes sont engagées en parts égales et alignées. Nous sommes fiers de soutenir une marque canadienne qui apporte une réelle innovation et une amélioration significative dans le mode de vie de la communauté de la remise en forme. »

Avec la plateforme de Nuvei, Nautilus Plus et Ultime Fit proposent désormais une expérience de paiement omnicanale cohérente et simplifiée sur tous les points de vente, les canaux mobiles et en ligne. Le financement est plus rapide et plus prévisible. Les processus de facturation et de rapprochement sont unifiés. Comme les nouveaux membres peuvent rejoindre l'ensemble de l'écosystème beaucoup plus facilement pour y participer, Nautilus Plus se positionne au mieux pour accueillir l'afflux annuel de Canadiens qui investissent dans leur condition physique en début d'année.

Martin Légaré, président et chef de la direction de Nautilus Plus, a déclaré que le partenariat générait déjà de la valeur ajoutée. « Nous avons à cœur d'aider les gens à transformer leur vie grâce à une bonne forme physique. Qu'ils s'entraînent dans l'un de nos gyms ou suivent un programme sur Ultime Fit, nos membres doivent bénéficier d'une expérience fluide dès leur adhésion. Nuvei l'a tout de suite compris. Le professionnalisme, la souplesse et la rapidité de ses équipes nous ont donné confiance dès le premier jour, et la réalisation d'une intégration omnicanale aussi complexe en seulement six semaines a confirmé que nous avions fait le bon choix. Notre association avec une autre entreprise canadienne qui partage nos valeurs et met l'accent sur l'expérience des membres a fait de cette aventure un partenariat idéal. »

Alors que Nautilus Plus continue d'étendre sa présence et d'améliorer ses offres physiques et numériques, l'infrastructure de paiement de Nuvei fournit une base évolutive favorable à la croissance à long terme.

À propos de Nautilus Plus

Nautilus Plus est une marque québecoise de premier plan dans le secteur du conditionnement physique, qui propose à ses clients l'accès à des salles de sport, des services d'entraînement personnalisé, de nutrition et son abonnement innovant Boomerang basé sur les récompenses. L'entreprise s'attache depuis 48 ans à transformer la vie de ses membres grâce au conditionnement physique et au bien-être validés par la science, avec l'aide de professionnels formés à l'université. Ultime Fit est sa plateforme numérique qui promeut un parcours complet vers le bien-être fondé sur des séances d'entraînement et des programmes vidéo, des recettes et des plans nutritionnels.

À propos de Nuvei

Nuvei construit partout l'infrastructure nécessaire à chaque paiement. Sa technologie modulaire, souple et évolutive permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les possibilités de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires ainsi que de gestion des risques et des fraudes. Proposant des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs pour relier les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, Nuvei fournit la technologie et les informations qui aident ses clients et partenaires à réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

