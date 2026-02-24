Sélection fondée sur la couverture étendue des paiements locaux et la portée paneuropéenne de Nuvei

MONTRÉAL, le 24 février 2026 /CNW/ - Nuvei, la fintech mondiale qui fournit l'infrastructure nécessaire pour chaque paiement, partout, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par MediaMarktSaturn pour soutenir les paiements en ligne sur ses marchés européens.

MediaMarktSaturn est le premier détaillant européen d'appareils électroniques grand public et de services connexes, desservant des millions de clients dans de nombreux pays grâce à ses marques MediaMarkt et Saturn. L'entreprise combine une forte présence sur le marché local avec ses boutiques en ligne et un modèle de marché numérique en pleine croissance, connectant ses clients à un vaste écosystème de marques et de vendeurs à travers l'Europe grâce à ses canaux en ligne.

Ce partenariat, qui se concentre sur les marchés numériques de MediaMarktSaturn, permet des expériences de paiement localisé et à conversion élevée pour les clients et les vendeurs à travers l'Europe. Nuvei offre à MediaMarktSaturn l'accès à un large éventail de modes de paiement locaux privilégiés par le biais d'une plateforme de paiement unique et évolutive.

« Pour les grands marchés en ligne, les paiements ne sont pas seulement une couche de transaction, ils sont un catalyseur de croissance », a déclaré Phil Fayer, président du CA et PDG de Nuvei. « MediaMarktSaturn exerce ses activités à grande échelle dans un paysage européen très fragmenté des paiements. Notre capacité à soutenir les préférences de paiement locales sur tous les marchés, combinée à notre portée internationale, à notre modèle de service et à notre forte concentration sur le commerce B2B complexe, a fait de Nuvei un partenaire naturel pour sa stratégie de marché en ligne. »

Nuvei offre un vaste portefeuille de méthodes de paiement locales (LPM), y compris des portefeuilles internationaux comme Apple Pay et Google Pay, et des méthodes européennes de premier plan telles que Klarna, Wero, BLIK, Bizum, etc. Cette étendue permet à MediaMarktSaturn d'offrir aux clients des options de paiement familières et fiables dans chaque marché local, améliorant la conversion et réduisant les frictions de paiement sur ses plateformes en ligne.

En plus de sa couverture LPM, MediaMarktSaturn a choisi Nuvei pour sa large portée sur le marché international, ses capacités d'acquisition locale avancées et son service et son soutien de qualité professionnelle. La plateforme de Nuvei est conçue pour répondre aux besoins des grandes entreprises multimarchés, permettant une gestion centralisée tout en maintenant l'optimisation locale entre les pays et les modes de paiement.

« Le soutien de nos marchés en ligne partout en Europe exige une infrastructure de paiement à la fois pertinente sur le plan local et cohérente sur le plan opérationnel », a déclaré Christian Kollesch, vice-président et PDG de MediaMarktSaturn. « La couverture, les capacités de service et l'expérience de Nuvei en matière de soutien d'environnements de marché transfrontaliers complexes nous donnent la souplesse et la fiabilité dont nous avons besoin alors que nous continuons d'étendre nos activités numériques. »

Ce partenariat renforce encore davantage la position de Nuvei en tant que partenaire de paiement de confiance pour les grands détaillants et les marchés en ligne opérant dans l'écosystème diversifié et évolutif des paiements en Europe.

À propos de Nuvei

Nuvei construit partout l'infrastructure nécessaire à chaque paiement. Sa technologie modulaire, souple et évolutive permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les possibilités de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires ainsi que de gestion des risques et des fraudes. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations qui aident ses clients et partenaires à réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

