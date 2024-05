MISSISSAUGA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Sysmex, une société de solutions diagnostiques de premier plan offrant des technologies d'hématologie, d'analyse d'urinaire, de systèmes d'information et de cytométrie en flux, a reçu une licence de dispositif médical pour le cytomètre en flux XF-1600™, ouvrant la voie à une solution clinique complète de cytométrie en flux au Canada.

Sysmex Canada Flow Cytometry Solution

La solution complète de cytométrie en flux clinique comprend le système de préparation d'échantillon PS-10™ entièrement automatisé, un système de lavage de cellules automatique Helmer UltraCW® II et de la cytométrie en flux stable et fiable avec le cytomètre de flux XF-1600.

Pour les applications de recherche nécessitant une analyse détaillée, le logiciel de cytométrie en flux VenturiOne® est également disponible avec le XF-1600.

Tout au long du processus, de la préparation à l'analyse, les échantillons restent dans des rotors qui sont déplacés entre chaque module, éliminant pratiquement toutes les erreurs potentielles. En plus de la préparation des échantillons, le PS-10 est conçu pour préparer des cocktails de réactif en utilisant le portefolio d'anticorps de haute qualité de Sysmex, afin d'assurer des performances optimales en laboratoire clinique. Les opérateurs hautement qualifiés n'ont plus à passer des heures à pipeter manuellement, ce qui permet au laboratoire de pouvoir se concentrer sur des activités plus complexes.

« Cette approbation permet à Sysmex America de répondre aux besoins croissants des clients au Canada », a déclaré Andy Hay, chef de la direction de Sysmex America. « Les laboratoires et les institutions médicales auront accès à cette solution complète de cytométrie en flux clinique qui offre une collecte de données robuste avec une intégration transparente, permettant d'identifier de façon précise et rapide des maladies et améliorer les résultats pour les patients. »

Pour en savoir plus sur les produits de cytométrie en flux Sysmex, visitez www.sysmex.com/flowcytometryca.

À propos de Sysmex America

La combinaison des nouvelles méthodes de test de Sysmex America et des technologies innovantes d'hématologie, d'analyse d'urinaire, de systèmes d'information et de cytométrie en flux transforme l'avenir des soins de santé et contribue à des vies plus saines. En tant que filiale régionale américaine de Sysmex Corporation basée à Kobe, au Japon - un leader mondial de confiance respecté pour l'optimisation de l'efficacité des opérations et de la performance financière des laboratoires cliniques - elle propose des produits de diagnostic qui fournissent aux patients et aux professionnels de la santé qui les traitent les informations nécessaires pour prendre des décisions avec une plus grande confiance. Le magazine Forbes a nommé Sysmex l'une des entreprises les plus innovantes dans la catégorie des équipements et services de santé, et le Center for Companies That Care a nommé Sysmex America à son « tableau d'honneur ». Pour en savoir plus sur Sysmex America, rendez-vous sur www.sysmex.com/us.

