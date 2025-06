CHICAGO, le 25 juin 2025 /CNW/ -- Sysmex America, Inc., un leader de compagnie de solutions diagnostiques offrant des solutions d'hématologie, d'hémostase, d'analyse d'urine, de cytométrie en flux et d'informatique, annonce que Sysmex a obtenu une licence de Santé Canada pour les analyseurs automatisés de coagulation sanguine de la série CN :

Sysmex CN-3000 ™

Sysmex CN-6000™

Sysmex America's CN-6000™ Automated Blood Coagulation Analyzer

« Un test d'hémostase en temps opportun est crucial pour diagnostiquer les patients soupçonnés de souffrir de troubles de la coagulation ou de la coagulation », a déclaré Dan Zortman, PDG de Sysmex America. « La série CN de Sysmex a été conçue avec des fonctions de flux de travail intelligentes utilisant une petite espace pour aider les laboratoires qui cherchent à améliorer l'efficacité, la précision et les soins aux patients tout en relevant les défis de la main-d'œuvre et en optimisant l'utilisation des ressources. »

La série™ CN de Sysmex fournit des analyseurs d'hémostase entièrement automatisés à haut débit qui peuvent être modifié pour répondre aux besoins de différents laboratoires. Les laboratoires ayant une charge de travail élevée peuvent opter pour l'échantillonneur optionnel qui offre une capacité augmenté de charge d'échantillonnage .

Pour en savoir plus sur les systèmes Sysmex CN-3000 et CN-6000, ainsi que sur d'autres réactifs et produits d'hémostase conçus dans un souci de qualité et d'efficacité, visitez www.sysmex.com.

À propos de Sysmex America

La combinaison des nouvelles méthodes de test de Sysmex America et des systèmes innovants d'hématologie, d'hémostase, d'analyse d'urine, de cytométrie de flux et d'informatique transforme l'avenir des soins de santé et contribue à des vies plus saines. En tant que filiale régionale pour les Amériques de Sysmex Corporation, basée à Kobe, au Japon - un leader mondial respecté pour l'optimisation de l'efficacité, des opérations et des performances financières des laboratoires cliniques - elle offre des produits de diagnostic qui fournissent aux patients et aux professionnels de la santé qui les traitent les informations nécessaires pour prendre des décisions avec une plus grande confiance. Le magazine Forbes a désigné Sysmex comme l'une des entreprises les plus innovantes dans la catégorie des équipements et services de santé, et le "Center for Companies That Care" a inscrit Sysmex America à son "tableau d'honneur". Pour en savoir plus sur Sysmex America, consultez le site www.sysmex.com/us.

