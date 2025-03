Le XQ-320 de Sysmex America sera distribué aux États-Unis, au Canada et au Brésil

CHICAGO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Sysmex America, Inc, société chef de file en solutions de diagnostic offrant des solutions d'hématologie, d'hémostase, d'analyse urinaire, de cytométrie en flux et d'informatique, a annoncé aujourd'hui l'extension de sa gamme d'analyseurs d'hématologie automatisésavec différentiel en 3 parties avec le XQ-320™ pour des tests de formule sanguine complète (FSC) fiables et précis. Pour les laboratoires des cabinets médicaux, les laboratoires satellites, ou partout où des tests de diagnostic à réponse rapide sont nécessaires, le XQ-320 est le premier analyseur avec différentiel en 3 parties avec BeyondCare℠ Quality Monitor*.

Le XQ-320, de conception soucieuse de l'espace et à faible encombrement, peut traiter jusqu'à 70 échantillons par heure et fournit des résultats en moins de 60 secondes. Il comporte dix-sept paramètres, dont une numération absolue des neutrophiles, une discrimination manuelle facultative au sein des histogrammes pour les échantillons difficiles, une signalisation robuste fournissant des informations approfondies sur les anomalies potentielles détectées par l'analyseur, et un volume d'aspiration très faible de 16μL. Simple et rapide, le XQ-320 ne nécessite qu'une maintenance hebdomadaire minimale et offre une fonction d'arrêt rapide et de réveil automatique, de sorte qu'il est prêt quand vous l'êtes.

"L'efficacité et la précision sont essentielles pour obtenir des résultats de diagnostic rapides et exacts dont les laboratoires dépendent pour aider les prestataires de soins de santé à fournir des soins de qualité ", a déclaré Dan Zortman, PDG de Sysmex America. "Le XQ-320 de Sysmex America offre aux laboratoires et aux hôpitaux à faible volume la possibilité de fournir des résultats de haute qualité dans des délais plus courts.

Pour en savoir plus sur le XQ-320 de Sysmex et sur d'autres produits d'hématologie automatisés qui aident les laboratoires à maximiser leur efficacité et leur flexibilité, visitez le site www.sysmex.com.

* BeyondCare Quality Monitor est disponible aux États-Unis et au Canada uniquement.

À propos de Sysmex America

La combinaison des nouvelles méthodes de test de Sysmex America et des systèmes innovants d'hématologie, d'hémostase, d'analyse d'urine, de cytométrie de flux et d'informatique transforme l'avenir des soins de santé et contribue à des vies plus saines. En tant que filiale régionale pour les Amériques de Sysmex Corporation, basée à Kobe, au Japon - un leader mondial respecté pour l'optimisation de l'efficacité, des opérations et des performances financières des laboratoires cliniques - elle offre des produits de diagnostic qui fournissent aux patients et aux professionnels de la santé qui les traitent les informations nécessaires pour prendre des décisions avec une plus grande confiance. Le magazine Forbes a désigné Sysmex comme l'une des entreprises les plus innovantes dans la catégorie des équipements et services de santé, et le "Center for Companies That Care" a inscrit Sysmex America à son "tableau d'honneur". Pour en savoir plus sur Sysmex America, consultez le site www.sysmex.com/us.

