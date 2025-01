CHICAGO, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Sysmex America, Inc, un leader dans le domaine des solutions diagnostic offrant des solutions d'hématologie, d'hémostase, d'analyse d'urine, de cytométrie de flux et d'informatique, a signé un accord avec Sentinel Diagnostics qui accorde les droits canadiens de distribution et d'entretien des analyseurs Sentinel Diagnostics SENTiFIT® 270 et 800 dans le cadre d'un nouveau test immunochimie fécal (FIT). La distribution et le service commenceront au cours du premier trimestre 2025.

L'analyseur SENTiFIT 800 de Sentinel Diagnostics est un système à grande vitesse destiné aux organismes de dépistage du CCR et aux laboratoires avec un volume élevé de tests de sang occulte dans les selles et de calprotectine.

"Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès du cancer dans le monde, avec près de deux millions de nouveaux cas chaque année et plus de 900 000 décès", a déclaré Jeff Holmstrom, directeur général de Sysmex America. "Sysmex America est fière d'étendre son partenariat avec Sentinel Diagnostics pour aider les organismes de dépistage du cancer colorectal et les laboratoires à répondre efficacement aux besoins non satisfaits."

L'instrument SENTiFIT 270 de Sentinel Diagnostics pour les tests fécaux répond aux besoins des organismes de dépistage du cancer colorectal (CRC) et des laboratoires ayant un volume moyen de tests de sang occulte fécal (FOB) et de calprotectine. Utilisant une méthode de test d'immunochimie (FIT), l'analyseur a un débit allant jusqu'à 270 tests par heure et l'échantillonnage automatisé en tube fermé est rendu possible grâce à une conception brevetée de tube perforable qui réduit le temps de manipulation et l'exposition à l'échantillon.

L'analyseur SENTiFIT 800 de Sentinel Diagnostics est un système à grande vitesse destiné aux organismes de dépistage du cancer colorectal et aux laboratoires qui effectuent un grand nombre de tests de sang occulte dans les selles et de calprotectine. L'analyseur a une capacité de 550 tests par heure, soit un million de tests par an avec des échantillons entièrement automatisés et entièrement traçables. Pour le chargement des échantillons, l'analyseur est connecté à un Rack Handler RH-150 (gestion de portoir) dédié qui fournit un flux régulier de 150 échantillons à l'analyseur, maximisant l'automatisation et réduisant la charge de travail du laboratoire. Les deux paramètres fécaux les plus importants, le FOB et la Calprotectine, sont disponibles sur l'analyseur SENTiFIT 800.

"Si le diagnostic est de bonne heure, le cancer colorectal peut être guéri dans la plupart des cas. C'est pourquoi les programmes de dépistage nationaux et régionaux sont si importants", a déclaré Marco Buonaguidi, responsable des ventes et du marketing chez Sentinel Diagnostics. "Ces programmes de dépistage testent des millions de personnes chaque année, ce qui pose des problèmes de charge de travail et d'efficacité aux laboratoires. Sysmex America est un leader de confiance respecté pour l'optimisation de l'efficacité, des opérations et des performances financières des laboratoires cliniques".

