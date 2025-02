Prix présenté au lancement de la stratégie de mise en marché 2025

MONTRÉAL, 13 février 2025 /CNW/ -- Syntax Systems , un fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications en nuage, a annoncé aujourd'hui avoir reçu plusieurs prix d'excellence des partenaires de l'Amérique du Nord de SAP® en 2025. Les prix ont été remis par SAP aux partenaires les plus performants de SAP en Amérique du Nord qui ont contribué de façon exceptionnelle à la transformation numérique des entreprises qui utilisent les solutions SAP. Syntax a reçu les prix suivants :

Prix d'excellence des partenaires nord-américains de SAP pour l'édition publique indirecte de SAP S/4HANA Cloud

Prix d'excellence des partenaires nord-américains de SAP pour la croissance des services avec les clients indirects

Prix d'excellence des partenaires nord-américains de SAP pour les histoires à succès de clients indirects

« C'est un honneur que SAP et nos clients reconnaissent la valeur de nos investissements et nous considèrent comme un partenaire de confiance , a déclaré Luc Dubois , chef de la direction régional, Services professionnels SAP pour les Amériques chez Syntax. Être reconnu non seulement pour la promotion et la démonstration des solutions SAP, mais aussi comme l'un des meilleurs partenaires de livraison souligne notre engagement inébranlable envers l'écosystème SAP et la réussite de nos clients. »

Sélectionnées parmi la vaste gamme de partenaires SAP, les candidatures pour les prix d'excellence des partenaires de SAP étaient fondées sur les données de vente internes de SAP. Un comité directeur composé de représentants régionaux et mondiaux de SAP a déterminé les partenaires gagnants dans chaque catégorie en fonction de nombreux critères, comme la réalisation des ventes et le rendement.

« Chaque année, nous sommes fiers de rendre hommage à nos meilleurs partenaires en leur remettant des prix de partenaires de SAP, a indiqué Nanette Lazina, cheffe des partenaires de SAP America, Inc. Ces partenaires exceptionnels incarnent la mentalité axée sur l'infonuagique, l'innovation et l'engagement inébranlable qui nous permettent d'offrir le plus haut niveau de valeur à nos clients communs. J'ai le plaisir de féliciter Syntax à titre de récipiendaire et je me réjouis des réalisations incroyables que nous créerons ensemble en 2025 et par la suite. »

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com .

