Le nouveau cadre Steve Hatcher dirigera l'expansion du marché de l'industrie de la consommation de Syntax dans les Amériques du Nord

MONTRÉAL, 9 janvier 2025 /CNW/ - Syntax Systems , un fournisseur mondial de premier plan en matière de solutions technologiques et de services pour la mise en œuvre et la gestion d'applications en nuage, a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve Hatcher au poste de chef de la relation client, SAP Americas. À ce titre, M. Hatcher sera le fer de lance de la croissance du secteur des biens de consommation de Syntax en Amérique du Nord, en plus d'être le principal responsable de ses nombreux engagements stratégiques.

« Steve apporte une riche expérience et son leadership sera déterminant pour renforcer notre présence dans le secteur des biens de consommation, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi à l'échelle mondiale », a déclaré LucDubois , chef de la direction de l'unité commerciale Americas SAP chez Syntax. « Grâce à sa vision stratégique et à sa longue expérience avec SAP, il jouera un rôle central dans le renforcement de nos partenariats, en soutenant les parcours de transformation de nos clients et en aidant Syntax à offrir des solutions innovantes qui stimulent le succès des entreprises. »

Hatcher était précédemment l'un des fondateurs de Rizing, un partenaire mondial de premier plan de SAP. Au cours de son mandat, il a occupé plusieurs postes de direction, le plus récent étant celui de chef de la relation client. À ce titre, il a dirigé le bureau international de la réussite des clients de Rizing, où il était responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie mondiale de réussite des clients de l'entreprise dans toutes les unités commerciales. M. Hatcher a également été co-chef de la direction de l'activité Industries de consommation de Rizing, où il a réalisé une croissance significative sur le marché de la vente au détail en Amérique du Nord pendant plus de 12 ans. Il est un ancien cadre de SAP qui compte plus de 30 ans d'expérience dans l'aide à la mise en œuvre de solutions SAP. Il a été conseiller de confiance et membre du comité de pilotage exécutif pour certains des plus grands clients SAP en Amérique du Nord, tirant parti de son expertise pour obtenir des résultats transformateurs..

« Je suis honoré de me joindre à l'équipe de Syntax et je suis enthousiaste à l'idée de diriger les efforts visant à accroître notre impact dans les industries de consommation, a déclaré Steve Hatcher , chef de la relation client, SAP Americas, chez Syntax. « Syntax jouit d'une solide réputation pour ce qui est d'offrir des solutions innovantes et de favoriser la réussite de ses clients, et j'ai hâte de bâtir sur cette base. Ensemble, nous allons débloquer une nouvelle croissance et offrir des résultats exceptionnels à nos clients dans toutes les régions. »

L'annonce d'aujourd'hui intervient avant la conférence 2025 de la National Retail Federation, qui se tiendra du 11 au 13 janvier 2025. Syntax sera au stand 4625 (niveau 3) dans le village SAP. Venez rencontrer nos experts de SAP Retail et apprenez comment Syntax peut aider à améliorer les stratégies de prix, à prévoir les tendances, à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et à offrir des expériences omnicanales transparentes que les clients adorent.

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com .

