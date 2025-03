Cette directrice du marketing chevronnée aura pour objectif de stimuler la croissance mondiale et la présence de la marque Syntax en tant que partenaire de confiance en matière de solutions et de services technologiques pour les applications commerciales critiques et les transformations infonuagiques

MONTRÉAL, 13 mars 2025 /CNW/ - Syntax Systems a annoncé aujourd'hui la nomination de Bindu Crandall au poste de directrice du marketing (DG). Mme Crandall dirigera les efforts de marketing mondial de Syntax afin d'améliorer sa présence de marque, son acquisition de clients et ses stratégies de mise en marché avec des partenaires stratégiques, renforçant ainsi la position de Syntax en tant que partenaire de confiance en matière de solutions et de services technologiques pour des applications commerciales essentielles et les transformations infonuagiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Crandall chez Syntax », a déclaré Christian Primeau, chef de la direction mondial. « Nous acquérons l'expérience d'une cheffe de marque et de marketing chevronnée, dont la compréhension de notre marché, l'intérêt pour l'innovation et l'harmonisation avec nos partenaires seront inestimables à cette période d'élargissement rapide de nos services. Nous continuerons par ailleurs d'offrir des résultats commerciaux solides et une expérience client exceptionnelle. »

Mme Crandall possède plus de 20 ans d'expérience au sein d'entreprises technologiques et de logiciels du marché intermédiaire et d'entreprise. Elle a fait ses preuves dans la création de marques primées, la direction d'équipes de haute performance et l'élaboration de stratégies de vente et de marketing intégrées, axées sur les revenus. De plus, elle a de l'expérience dans la création de marques par le biais de fusions et d'acquisitions et dans l'accélération de la croissance grâce à l'harmonisation du marketing avec des partenaires stratégiques comme SAP, Oracle, AWS et Microsoft.

« Syntax a bâti une solide réputation pour son expertise en matière d'applications commerciales et ses services complets pour SAP et Oracle », a déclaré Mme Crandall, cheffe de la direction du marketing chez Syntax. « Je me réjouis à l'idée de poursuivre sur cette lancée avec des stratégies de mise en marché qui maximiseront notre impact et appuieront la croissance de Syntax en tant que conseiller de confiance et partenaire de transformation pour nos clients. »

Avant de rejoindre Syntax, Mme Crandall était cheffe de la direction du marketing chez Duck Creek Technologies, un fournisseur de logiciel-service pour le secteur de l'assurance. Auparavant, elle était cheffe de la direction du marketing chez Navisite, un fournisseur de services gérés, où elle a établi une organisation de marketing et une identité de marque primées qui ont propulsé la croissance de l'entreprise et contribué à son acquisition réussie par Accenture. Plus tôt dans sa carrière, Mme Crandall a occupé des postes de direction en marketing chez Optima Healthcare Solutions, Internap, McKesson et Cisco.

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, consultez le site Web www.syntax.com.

