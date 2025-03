Les solutions d'IA générative de Syntax ont été mises en œuvre pour optimiser l'efficacité des ventes, améliorer les interactions avec les clients et simplifier l'accès aux données essentielles sur les produits

MONTRÉAL, 25 mars 2025 /CNW/ - Syntax Systems, un important fournisseur mondial de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications infonuagiques, a élargi sa collaboration avec MITER Brands, un important fabricant de fenêtres et de portes résidentielles, afin de tirer parti des solutions d'IA générative de Syntax. Grâce à la plateforme d'IA générative et aux agents d'IA de Syntax, MITER Brands optimise l'efficacité des ventes et du marketing, améliore les interactions avec les clients et élargit rapidement ses activités afin de répondre aux nouvelles demandes de ses marques privilégiées sur le marché, notamment MI Windows and Doors, Milgard Windows and Doors et PGT Windows and Doors.

Cette initiative s'appuie sur un partenariat de dix ans au cours duquel Syntax a géré les applications de planification des ressources de l'entreprise et les applications d'interface avec les clients de MITER Brands, renforçant ainsi son engagement commun envers l'innovation et l'excellence opérationnelle. MITER Brands a choisi la plateforme d'IA générative de Syntax pour soutenir ses forces de vente et équipes marketing distribuées et contribuer à stimuler la croissance de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique.

Basée sur sa plateforme d'IA générative, Syntax a déployé un assistant virtuel d'IA générative moderne sur Microsoft Teams adapté au vaste portefeuille de produits de MITER Brands. La solution s'intègre harmonieusement à l'écosystème de données de l'entreprise, traitant l'information de plus de 9 000 unités de gestion des stocks (UGS) dans 12 marques et des centaines de familles et de modèles de produits.

En dynamisant l'organisation avec l'IA générative, MITER Brands peut rapidement faire croître ses organisations de vente et de service pour répondre à la demande, accélérer l'intégration de nouvelles marques dans son portefeuille de produits et améliorer l'expérience client globale. Principaux avantages :

Consolidation des connaissances sur les produits : L'assistant axé sur l'IA veille à ce que les équipes aient un accès instantané à des renseignements exacts et à jour sur les produits, ce qui améliore leur capacité à interagir avec les clients et à les servir efficacement.

L'assistant axé sur l'IA veille à ce que les équipes aient un accès instantané à des renseignements exacts et à jour sur les produits, ce qui améliore leur capacité à interagir avec les clients et à les servir efficacement. Intégration harmonieuse : Les nouveaux employés ont un accès immédiat à des renseignements détaillés sur les produits, ce qui réduit le temps de formation et le risque d'inexactitudes dans les commandes.

Les nouveaux employés ont un accès immédiat à des renseignements détaillés sur les produits, ce qui réduit le temps de formation et le risque d'inexactitudes dans les commandes. Intégration post-M&A accélérée : Alors que MITER Brands poursuit son expansion stratégique, la solution d'IA générative intègre rapidement de nouvelles acquisitions dans la base de connaissances, ce qui permet aux équipes de s'adapter rapidement et de maximiser les occasions de revenus.

« Syntax a apporté une somme importante de connaissances et nous a aidés à naviguer parmi les solutions d'IA générative, en veillant à ce que nos données demeurent sécurisées tout en maximisant les capacités », a déclaré Vinod Nair, dirigeant principal de l'information et vice-président principal de MITER Brands. « Nos équipes ont désormais un accès instantané à des renseignements utiles qui étaient autrefois difficiles à trouver et à valider. Les recherches pour les identifier étaient donc particulièrement chronophages.

L'an dernier, Syntax a annoncé le lancement de son portefeuille élargi d'IA générative pour soutenir les moyennes et grandes entreprises clientes. Le portefeuille, un ensemble complet de services, d'agents et de solutions technologiques, s'appuie à la fois sur des données privées et des applications commerciales et de planification des ressources de l'entreprise pour mettre la puissance de l'IA générative au service des entreprises. MITER Brands fait partie des entreprises qui tirent parti de ces capacités d'IA agentique avancées pour favoriser la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle.

L'engagement initial de Syntax auprès de MITER Brands comprenait un atelier d'IA générative qui a guidé l'entreprise en sélectionnant les bons cas d'utilisation, en assurant la sécurité des données et en optimisant le déploiement de l'IA. Aujourd'hui, près de 300 utilisateurs dans les forces des ventes, équipes marketing et équipes d'ingénierie de l'entreprise utilisent activement la plateforme alimentée par l'IA.

« Notre partenariat de longue date avec MITER Brands repose sur la collaboration et l'innovation, a déclaré Marcelo Tamassia, chef des technologies chez Syntax. Syntax s'engage à aider ses clients à exploiter le pouvoir de l'IA générative à leurs propres conditions. En tirant parti de notre plateforme fondée sur l'IA générative, MITER Brands transforme la façon dont ses équipes accèdent à l'information et l'utilisent, ce qui, en fin de compte, améliore l'expérience client et stimule la croissance. »

Au fur et à mesure que MITER Brands continue d'étendre sa portée sur le marché, l'intégration des solutions d'IA générative de Syntax demeurera un élément essentiel de sa stratégie numérique, renforçant sa position de leader en matière de portes et de fenêtres résidentielles.

Pour en savoir plus sur ce projet d'IA générative, regardez cette vidéo sur l'histoire d'un client. Pour explorer l'ensemble du portefeuille d'IA générative de Syntax, consultez cette page.

À propos de MITER Brands :

Fondée en 1947, MITER Brands est un fabricant de portes et de fenêtres résidentielles qui produit un portefeuille de marques de fenêtres et de portes pour les nouveaux segments de construction et de remplacement avec une approche axée sur la famille et gérée par le propriétaire. Comptant plus de 20 installations de fabrication aux États-Unis, MITER Brands est un fournisseur national de produits de précision et écoénergétiques. Grâce à une fabrication optimisée, des relations précieuses et des membres d'équipe dévoués d'un océan à l'autre, MITER Brands inspire confiance et favorise une expérience client de qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.miterbrands.com.

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com .

