MONTRÉAL, 7 février 2024 /CNW/ - Syntax Systems et sa filiale Beyond Technologies, une entreprise de Syntax, ont annoncé aujourd'hui avoir reçu plusieurs prix de partenaires SAP® lors du Customer Success Kick-off 2024, un rassemblement de cadres de SAP, d'employés de SAP sur le terrain et de partenaires. Les prix ont été remis par SAP aux partenaires les plus performants de SAP en Amérique du Nord qui ont contribué de façon exceptionnelle à la transformation numérique des entreprises qui utilisent les solutions SAP.

Les lauréats des prix de cette année, en partenariat avec SAP, ont aidé les clients à adopter l'innovation facilement, à obtenir des résultats rapidement, à croître de façon durable et à fonctionner plus simplement grâce aux solutions SAP.

Les prix remis étaient les suivants :

Prix d'excellence des partenaires nord-américains pour la prestation de services infonuagiques : Syntax

Prix marketing nord-américain pour les études de cas : Beyond Technologies, une entreprise de Syntax

« Nous sommes ravis de recevoir plusieurs prix de partenaires SAP alors que nous entamons une autre année de croissance et d'innovation aux côtés de nos clients, a déclaré Luc Dubois, chef de la direction régionale de SAP Americas chez Syntax. Je me réjouis à l'idée de voir Syntax et Beyond poursuivre notre parcours réussi avec SAP pour façonner l'avenir de l'entreprise ensemble en stimulant la transformation numérique qui apporte la croissance aux industries. »

Sélectionnées parmi la vaste gamme de partenaires SAP, les candidatures pour les prix des partenaires de SAP étaient fondées sur les données de vente internes de SAP. Un comité directeur composé de représentants régionaux et mondiaux de SAP a déterminé les partenaires gagnants dans chaque catégorie en fonction de nombreux critères, comme la réalisation des ventes et le rendement. Les prix ont été décernés dans diverses catégories, y compris les ventes globales, l'innovation, la technologie, les services et les domaines spécifiques aux solutions.

« Chaque année, nous sommes fiers de rendre hommage à nos meilleurs partenaires en leur remettant des prix de partenaires de SAP, a déclaré Nanette Lazina, chef des partenaires de SAP America, Inc. Ces partenaires ont fait preuve d'esprit en matière de l'infonuagique, de l'innovation et de l'engagement nécessaires pour offrir le plus haut niveau de valeur à nos clients communs. Nos partenaires font partie intégrante du succès de nos clients, et j'ai hâte de voir ce que nous accomplirons ensemble en 2024 et au-delà. »

Syntax a récemment obtenu la désignation GROW with SAP pour les États-Unis et le Canada, une offre qui fournit des produits, un soutien aux pratiques exemplaires, des services d'accélération de l'adoption de la solution, une communauté et des occasions d'apprentissage pour aider les clients à passer au nuage S/4HANA de SAP, une édition publique rapide favorisant la prévisibilité et l'innovation continues.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 800 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com .

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés aux présentes ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de commerce ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Voir http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour de plus amples renseignements sur les marques de commerce et des avis. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de commerce de leurs entreprises respectives.

