Alliant l'expertise de l'industrie à sa plateforme propriétaire GenAI, Syntax automatise les migrations depuis SAP AFS à SAP S/4HANA pour la mode -- réduire les risques et accélérer le temps de valorisation

MONTRÉAL , le 23 avril 2026 /CNW/ - Syntax , un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui stimule la transformation des entreprises dans le cloud, a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre de migration alimentée par GenAI conçue pour aider les organisations à accélérer leur transition depuis SAP Apparel and Footwear Solution (SAP AFS) à SAP S/4HANA pour la mode et les affaires verticales.

Avec SAP mettant fin au support grand public pour SAP AFS en 2027, de nombreuses entreprises de vente au détail et de vêtements subissent des pressions pour moderniser leurs environnements ERP. Pourtant, la migration d'années de code personnalisé a rendu ces transformations difficiles à gérer et à prévoir. Syntax la nouvelle offre de la société répond à ce défi en combinant une expertise approfondie dans l'industrie du commerce de détail et de l'habillement avec une technologie d'IA propriétaire propulsée par le Syntax Suite IA CodeGenie. Cette approche automatise les étapes les plus complexes du processus de migration -- réduisant les risques tout en simplifiant la transition vers SAP S/4HANA pour la mode et les affaires verticales.

« Organisations naviguant dans le déménagement de SAP AFS faire face à une vraie complexité -- des années de personnalisation, des échéanciers serrés et beaucoup en jeu », a déclaré Marcelo Tamassia, chef de la technologie chez Syntax. « Notre approche pilotée par l'IA prend les parties les plus difficiles de ce parcours et les rend plus rapides, plus prévisibles et à moindre risque, afin que les organisations puissent se concentrer sur la suite. »

L'agent IA derrière une transformation plus rapide et plus intelligente

Au cœur de l'offre se trouve le Syntax AI CodeGenie Suite, qui combine l'IA agente avec Syntax une expertise approfondie dans la livraison de SAP pour analyser le code hérité, interpréter la logique d'affaires embarquée, évaluer et écrire du code clean-core, ainsi que générer de la documentation et des spécifications pour SAP S/4HANA les équivalents de la mode -- créer un chemin structuré et plus prévisible vers la modernisation.

Pour les organisations qui traversent ce changement, l'offre offre :

Migration plus rapide depuis SAP AFS à SAP S/4HANA pour la mode et les affaires verticales

Risque réduit associé aux transformations complexes de code personnalisé

Code personnalisé conforme clean-core géré en SAP BTP selon les meilleures pratiques SAP

Des délais de projet plus courts et une plus grande prévisibilité dans les initiatives de transformation ERP

Impact concret chez Peerless Clothing

Peerless Clothing, le plus grand fabricant de vêtements sur mesure pour hommes et garçons en Amérique du Nord, travaille avec Syntax sur sa migration depuis SAP AFS à SAP S/4HANA pour la mode et les affaires verticales, en tirant parti de la suite CodeGenie tout au long de son cycle de développement de bout en bout.

"L'approche propulsée par l'IA de Syntax a introduit un nouveau niveau d'intelligence et d'automatisation dans notre migration. Nous constatons des délais de développement plus rapides que prévu, avec un alignement plus fort sur l'architecture SAP et de nouvelles façons de résoudre des problèmes complexes », a déclaré Pierre Boucher, vice-président des TI chez Peerless Clothing.

Dans un cas, la fonctionnalité critique (ATP) dans le processus de traitement des commandes devait être adaptée pour répondre aux exigences commerciales spécifiques de l'entreprise. En utilisant la suite CodeGenie, Syntax livré une solution sur mesure en quelques jours -- un travail qui aurait traditionnellement pris des mois et coûté des centaines de milliers de dollars en développement sur mesure.

« Ce genre de rapidité et de résolution de problèmes nous donne une vraie confiance dans la trajectoire accélérée de notre transformation », a déclaré Boucher.

Pour en savoir plus, visitez Syntax Solutions de vente au détail.

À propos de Syntax

Syntax est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan, menant la transformation des entreprises dans le cloud. Nous aidons les organisations à moderniser des applications critiques grâce à l'innovation alimentée par l'IA, des résultats adaptés à l'industrie et des solutions de bout en bout en conseil stratégique, en mise en œuvre et en services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque engagement aux priorités de nos clients, alliant agilité et soin de boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Soutenus par des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques, nous donnons aux clients les moyens de croître plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de construire pour la suite. Pour en savoir plus, consultez syntax.com.

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SOURCE Syntax

Contact Syntax: Jackie Gerbus, Three Rings Inc., 508-479-2786, [email protected]