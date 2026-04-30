Le leader de la construction s'associe avec Syntax pour sa mise en œuvre SAP, combinant une connaissance approfondie de l'industrie avec une livraison axée sur l'IA par agent afin de propulser la transformation cloud SAP

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui impulse la transformation des entreprises dans le nuage, a annoncé aujourd'hui Hensel Phelps, l'un des plus grands entrepreneurs généraux détenus par des employés aux États-Unis, s'est associé à Syntax pour soutenir son déménagement vers SAP Cloud ERP Privé. L'engagement s'appuie sur l'expertise approfondie de Syntax dans l'industrie de l'ingénierie, de la construction et des opérations (EC&O), sur ses capacités éprouvées d'implémentation infonuagique SAP, ainsi que sur la suite Syntax AI CodeGenie afin de simplifier le parcours de Hensel Phelps vers le cloud.

Hensel Phelps, comme beaucoup d'entreprises de construction, exigeait la capacité de se développer, de s'adapter et de répondre aux exigences d'une entreprise en pleine croissance et de positionner l'entreprise pour soutenir l'adoption de technologies avancées comme l'IA. Pour moderniser sa base d'entreprise, l'entreprise a choisi SAP Cloud ERP Privé -- L'ERP infonuagique intelligent de SAP, conçu spécialement pour connecter la finance, les opérations et la livraison de projets sur une seule plateforme.

Hensel Phelps a choisi Syntax en tant que partenaire de mise en œuvre grâce à sa connaissance approfondie de l'industrie EC&O et à son expertise éprouvée dans la livraison SAP, assurant une solution de meilleures pratiques alignée sur les processus d'affaires de l'entreprise. Au fur et à mesure de l'avancement de la mise en œuvre, Syntax déployé le Syntax AI CodeGenie Suite, mettant l'IA agentique au travail sur l'une des phases les plus complexes et chronophages de toute implémentation SAP : le développement personnalisé.

« Nous avions besoin d'un partenaire qui allie une connaissance approfondie du SAP à une véritable compréhension du fonctionnement des entreprises de construction », a déclaré Dolores Mears, directrice des CIO chez Hensel Phelps. "Syntax apporte les deux -- et les capacités d'IA Syntax et nos équipes internes qui ont apporté au projet améliorent considérablement notre efficacité pour exécuter notre transformation cloud SAP. »

L'IA agente rencontre l'expertise SAP de qualité construction

Au cœur de l'engagement se trouve Syntax AI CodeGenie Suite, une suite de développement agent conçue sur mesure qui transforme la manière dont les implémentations et migrations SAP sont réalisées. Fonctionnant de façon autonome, CodeGenie Suite l'agent de développement de Hensel Phelps intègre les exigences spécifiques à la construction de Hensel Phelps et les convertit directement en spécifications techniques validées et en code propre conforme au noyau -- éliminant les transferts manuels entre exigences, spécifications et développement de code qui ont traditionnellement ralenti les projets de migration. Le résultat est une livraison plus rapide et plus cohérente sans compromettre la qualité ni la conformité propre au cœur SAP.

L'engagement de Hensel Phelps est le dernier exemple de Syntax à transformer la prestation SAP en entreprise pour l'industrie de la construction. Alors que les organisations EC&O font face à une pression croissante pour moderniser les systèmes critiques, accélérer les délais et maintenir la conformité, Syntax la combinaison de la profondeur sectorielle et des outils natifs de l'IA offre un chemin différencié vers le nuage.

« Hensel Phelps est un leader dans l'industrie de la construction, et leur déménagement à SAP Cloud ERP reflète une vision claire de ce qu'il faut pour garder une longueur d'avance », a déclaré Luc Dubois, chef de l'exploitation, SAP Delivery à Syntax. "Syntax est profondément engagée envers le secteur EC&O, et nous unissons cet engagement à une expertise éprouvée en livraison et à une innovation axée sur l'IA pour aider les entreprises de construction non seulement à passer au cloud, mais à émerger de ce parcours avec des entreprises plus agiles et compétitives. »

Pour en savoir plus, visitez Syntax pagé des solutions industrielles EC&O.

À propos de Hensel Phelps

Fondée en 1937, Hensel Phelps se spécialise dans le développement immobilier, la construction et les services d'installations. En tant que l'un des plus grands entrepreneurs généraux détenus par des employés aux États-Unis, Hensel Phelps est motivé à offrir l'EXCELLENCE dans tout ce que nous faisons. Cette vision, ainsi que nos valeurs fondamentales de propriété, intégrité, bâtisseur, diversité et communauté, définissent notre culture et nous guident alors que nous donnons vie aux projets de nos clients. Notre approche globale commence par une planification innovante et s'étend tout au long de la durée de vie de la propriété. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.henselphelps.com.

À propos Syntax

Syntax est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan, menant la transformation des entreprises dans le cloud. Nous aidons les organisations à moderniser des applications critiques grâce à l'innovation alimentée par l'IA, des résultats adaptés à l'industrie et des solutions de bout en bout en conseil stratégique, en mise en œuvre et en services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque engagement aux priorités de nos clients, alliant agilité et soin de boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Soutenus par des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques, nous donnons aux clients les moyens de croître plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de construire pour la suite. Pour en savoir plus, consultez syntax.com.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés ici, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques déposées ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour plus d'informations et avis sur les marques déposées.



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SOURCE Syntax

Contact Syntax: Jackie Gerbus, Three Rings Inc., 508-479-2786, [email protected]