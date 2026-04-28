Le nouveau modèle AMS piloté par l'IA pour les solutions SAP aide les entreprises à éviter les problèmes de manière proactive, à libérer la capacité de stimuler l'innovation et à optimiser continuellement leurs opérations SAP

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui impulse la transformation des entreprises dans le cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa AI-First Application Managed Services (AMS) -- un modèle de support de nouvelle génération qui offre une efficacité éprouvée pilotée par l'IA à partir d'une plateforme d'IA fiable, traçable, sécurisée et entièrement intégrée. Le AI-First AMS combine l'innovation en IA avec Syntax une expertise approfondie en SAP pour aider les entreprises à gérer leurs environnements SAP plus efficacement et à se concentrer sur l'innovation et la croissance.

À mesure que les paysages SAP deviennent plus complexes dans les environnements hybrides et infonuagiques, les modèles de support traditionnels peinent souvent à suivre le rythme. Syntax's AI-First AMS introduit une plateforme opérationnelle intelligente et conviviale qui intègre l'IA dans les processus quotidiens de soutien SAP -- aidant les organisations à améliorer la fiabilité des systèmes, à améliorer la performance et à créer la capacité d'innover. Syntax aide les clients à rationaliser leurs opérations SAP et à prévenir les problèmes de façon proactive, économisant jusqu'à 40% sur les efforts de soutien.

« Les modèles traditionnels de soutien aux applications sont réactifs, à faible valeur ajoutée et principalement axés sur l'humain », a déclaré Alain Dupont, vice-président principal mondial de l'AMS à Syntax. « Avec notre AI-First AMS, nous remodelons la manière dont les applications d'entreprise sont prises en charge en intégrant une IA de confiance dans notre plateforme opérationnelle et en la combinant avec expertise Syntax approfondie en SAP. Cela permet aux organisations de passer moins de temps à maintenir des paysages complexes et plus de temps à optimiser, innover et stimuler la croissance des affaires -- créant ultimement une plus grande valeur d'affaires. »

Opérations intelligentes pour les environnements SAP

Syntax's AI-First AMS offre une gestion intelligente et complète de bout en bout à travers l'ensemble du paysage SAP, avec des capacités clés telles que :

Expertise SAP unifiée - AMS complet pour SAP ECC, SAP S/4HANA, SAP Cloud ERP et des applications de secteur dans les environnements sur site, cloud et hybrides.

Résolution de tickets de bout en bout - L'IA gère de façon autonome le volume quotidien des tickets, assurant des délais de résolution plus rapides et un support prévisible.

Optimisation toujours active - Les analyses opérationnelles en temps réel affinent continuellement la performance, aidant les organisations à contrôler les coûts et à maintenir des opérations SAP fiables.

Soutien proactif - La combinaison de Syntax les agents IA ayant une expertise en consultation SAP détectent, trient et résolvent les problèmes rapidement.

Plus de capacité à innover - L'automatisation et l'efficacité pilotées par l'IA réduisent les charges de travail de soutien afin que les équipes TI puissent se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée et l'innovation d'affaires.

Boutique @ Scale Delivery - Des experts SAP dédiés offrent un soutien personnalisé, soutenu par Syntax's modèle mondial de service multilingue 24×7 jours et 7 ans.

« Syntax's AI-First AMS a déjà un impact mesurable. Nous avons réduit le coût total de possession, accéléré la conception des solutions et atteint des taux de précision d'environ 96%. Ce qui prenait autrefois des heures prend maintenant une heure ou moins, ce qui donne à notre équipe plus de temps pour se concentrer sur l'innovation et la croissance des affaires », a déclaré Sara Colella, directrice des processus informatiques et de l'amélioration continue chez Novexco, le plus grand distributeur canadien 100% canadien de fournitures de bureau, de produits technologiques et de mobilier de bureau.

« Travailler avec Syntax nous a aidés à moderniser notre façon de gérer notre environnement SAP. Grâce à l'automatisation pilotée par l'IA et au soutien d'experts, nos systèmes fonctionnent plus efficacement, et notre équipe TI peut consacrer plus de temps à des initiatives stratégiques qui soutiennent l'entreprise », a déclaré Jean-François Tanguay, directeur informatique chez Avril Supermarché Santé, une chaîne spécialisée en épiceries biologiques au Québec.

Rencontrez-vous Syntax à SAP Sapphire 2026

Rejoignez-vous Syntax à la conférence annuelle SAP Sapphire & ASUG 2026, du 11 au 13 mai, à Orlando, en Floride. Visitez le kiosque #423 ou prenez rendez-vous via Syntax at SAP Sapphire 2026 pour vous connecter Syntax et découvrez comment les organisations transforment les opérations SAP avec AI-First AMS.

À propos Syntax

Syntax est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan, menant la transformation des entreprises dans le cloud. Nous aidons les organisations à moderniser des applications critiques grâce à l'innovation alimentée par l'IA, des résultats adaptés à l'industrie et des solutions de bout en bout en conseil stratégique, en mise en œuvre et en services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque engagement aux priorités de nos clients, alliant agilité et soin de boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Soutenus par des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques, nous donnons aux clients les moyens de croître plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de construire pour la suite. Pour en savoir plus, consultez syntax.com.

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SOURCE Syntax

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