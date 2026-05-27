Conçu spécialement pour SAP Digital Manufacturing, ShiftBook rationalise les transferts de shift, relie les équipes de première ligne et améliore la performance sur le plancher d'atelier

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui impulse la transformation des entreprises dans le nuage, a annoncé aujourd'hui le lancement de ShiftBook, une nouvelle solution spécialement conçue pour étendre et améliorer les capacités de SAP Digital Manufacturing, une nouvelle génération Manufacturing Execution System (MES).

ShiftBook permet aux opérateurs de première ligne de capturer, suivre et partager facilement des informations essentielles de production directement depuis le plancher d'atelier. En fournissant un processus de transfert numérique standardisé, ShiftBook assure une communication fluide entre les équipes, les superviseurs et les quarts -- en maintenant un registre clair et auditable des activités quotidiennes de production.

« ShiftBook reflète notre volonté de fournir des solutions pratiques et à fort impact qui étendent la valeur de SAP Digital Manufacturing» a déclaré Roman Freidel, leader mondial de la fabrication Center of Excellence à Syntax. « En simplifiant les opérations quotidiennes et en améliorant la communication, nous donnons aux équipes de première ligne les moyens de travailler plus efficacement et de prendre des décisions plus rapides et meilleures. »

Stimuler l'intelligence manufacturière en temps réel

De nombreux fabricants s'appuient encore sur des notes papier ou des mises à jour informelles lors des changements de quart, même avec des systèmes numériques modernes en place. Cela crée des écarts de communication et des pertes d'idées qui peuvent ralentir la production ou affecter la qualité. ShiftBook comble cet écart en numérisant les transferts de quarts et en les connectant directement à SAP Digital Manufacturing, offrant à chaque équipe des informations cohérentes et à jour à l'échelle de l'usine.

ShiftBook est la dernière addition à Syntax son portefeuille d'innovations axées sur la propriété intellectuelle vise à aider les fabricants à éliminer les écarts d'exécution dans les environnements de fabrication, à renforcer la prise de décision de premier plan et à maximiser la valeur de leurs investissements en MES.

Applications supplémentaires dans Syntax de la gamme croissante de solutions pour SAP Digital Manufacturing incluent :

Syntax Visual Inspection - Alimenté par l'IA visual inspection qui permet aux fabricants d'accélérer et d'améliorer leurs processus de contrôle qualité.

- Alimenté par l'IA visual inspection qui permet aux fabricants d'accélérer et d'améliorer leurs processus de contrôle qualité. Syntax Statistical Process Control - Surveillance en temps réel et détection précoce des écarts de processus afin de prévenir les problèmes de qualité et de débit.

Ensemble, ces solutions renforcent Syntax à offrir des innovations conçues sur mesure qui répondent aux besoins critiques des environnements de production modernes.

« Notre partenariat avec Syntax a joué un rôle central dans l'avancement de notre vision Smart Factory », a déclaré Marcel Zokoll, directeur mondial de Smart Factory PPG chez Gerresheimer. « Ensemble, nous avons construit un environnement de production connecté qui apporte transparence et agilité en temps réel à nos opérations. Avec des innovations comme ShiftBook en étendant encore plus loin la fabrication numérique de SAP, nous continuons de transformer la transformation numérique en améliorations mesurables dans chaque usine. »

Solutions conçues pour les opérations réelles

Toutes les applications dans Syntax le portefeuille manufacturier est conçu avec un objectif commun : offrir aux fabricants la clarté, la constance et le contrôle nécessaires pour gérer chaque quart de travail plus efficacement.

Les fabricants qui adoptent ces outils bénéficient de :

Exécution en temps réel améliorée - Stabilisation des opérations quotidiennes, de la préparation des données et des communications de quart jusqu'à l'inspection de qualité en temps réel et la surveillance des processus.

- Stabilisation des opérations quotidiennes, de la préparation des données et des communications de quart jusqu'à l'inspection de qualité en temps réel et la surveillance des processus. Alignement fluide de l'ERP et du MES - Flux de travail qui comblent les écarts entre les couches ERP et MES -- réduisant les frictions lorsque les transferts ou vérifications de qualité nécessitaient auparavant une intervention manuelle.

- Flux de travail qui comblent les écarts entre les couches ERP et MES -- réduisant les frictions lorsque les transferts ou vérifications de qualité nécessitaient auparavant une intervention manuelle. Une plus grande visibilité pour de meilleures décisions - Des informations exploitables en temps réel, incluant l'historique des quarts, les données de défauts, le mouvement des données maîtresses et la variation des processus qui améliorent la prise de décision sous pression.

- Des informations exploitables en temps réel, incluant l'historique des quarts, les données de défauts, le mouvement des données maîtresses et la variation des processus qui améliorent la prise de décision sous pression. Standardisation entre usines - Processus cohérents et reproductibles conçus pour réduire la variabilité et favoriser la fiabilité dans des environnements de fabrication multi-usines ou mondiaux.

- Processus cohérents et reproductibles conçus pour réduire la variabilité et favoriser la fiabilité dans des environnements de fabrication multi-usines ou mondiaux. Productivité renforcée pour les équipes de première ligne - Outils simplifiés et intuitifs qui réduisent l'effort manuel et facilitent la gestion des tâches quotidiennes de fabrication, favorisant une meilleure adoption, efficacité et agilité.

Pour plus d'informations, visitez Syntax SAP Digital Manufacturing.

À propos Syntax

Syntax est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan, menant la transformation des entreprises dans le cloud. Nous aidons les organisations à moderniser des applications critiques grâce à l'innovation alimentée par l'IA, des résultats adaptés à l'industrie et des solutions de bout en bout en conseil stratégique, en mise en œuvre et en services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque engagement aux priorités de nos clients, alliant agilité et soin de boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Soutenus par des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques, nous donnons aux clients les moyens de croître plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de construire pour la suite. Pour en savoir plus, consultez syntax.com.

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SOURCE Syntax

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