Ce vétéran de l'industrie apporte plus de 25 années d'expérience en direction financière stratégique pour propulser la prochaine phase de croissance internationale et d'excellence opérationnelle de Syntax.

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Syntax Systems , un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anil Arora au poste de chef mondial des services financiers. Directeur expérimenté avec une grande expérience en finances, opérations et stratégie d'affaires, M. Arora dirigera tous les aspects de l'organisation financière mondiale de l'entreprise. De plus, il jouera un rôle important dans le maniement et l'exécution d'une stratégie financière alignée à la vision à long terme de Syntax, tout en soutenant sa croissance et son innovation internationales.

« Nous sommes heureux d'accueillir Anil chez Syntax », a dit Christian Primeau, PDG mondial chez Syntax. « Son expérience impressionnante en expansion d'entreprises, intégration d'acquisitions et systèmes PGI, ainsi qu'en prise de décisions fondées sur les données, sera déterminante pour la poursuite de notre trajectoire de forte croissance. L'expertise d'Anil s'aligne parfaitement avec notre vision pour accélérer notre lancée et positionner Syntax dans le cadre de sa prochaine étape d'expansion stratégique. »

Anil possède plus de 25 années d'expérience en direction opérationnelle et financière, axée sur l'exécution des initiatives de croissance, de l'efficacité opérationnelle, de l'optimisation de la structure du capital et des transformations d'entreprise au sein de sociétés ouvertes et fermées. Au cours des 8 dernières années, il a occupé des rôles de chef des services financiers auprès de sociétés privées soutenues par le capital-investissement, en plus d'effectuer la gestion d'équipes à travers le monde. Tôt dans sa carrière, il a occupé des rôles de direction chez IBM, incluant celui de vice-président des finances pour IBM Business Services, une division valant plusieurs milliards de dollars qui se spécialise en services de consultation, applications d'entreprise et services gérés. En plus de ses rôles de direction d'entreprise, Anil a aussi servi de conseiller stratégique pour de jeunes entreprises à projections de grande croissance, aidant à la formation de leurs modèles financiers et de leurs stratégies de croissance résilientes adaptées à l'échelle.

« Je suis honoré de me joindre à Syntax à ce moment charnière de son parcours de croissance », a dit Anil Arora. « Le succès de Syntax en tant que conseiller de confiance pour des applications critiques et des solutions infonuagiques a constamment mené à des résultats exceptionnels pour les clients de moyennes et grandes entreprises. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe et le comité de direction pour faire progresser notre stratégie de croissance, augmenter l'excellence opérationnelle et créer une valeur durable pour nos clients, employés et intervenants. »

Anil Arora possède une M.B.A. de l'Université Emory, une maîtrise ès sciences de l'Université de la Georgie et un baccalauréat en technologie de l'Indian Institute of Technology.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 900 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr .

