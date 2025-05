Les séances incluent des présentations éducatives, un panel « Women in Tech » et une table ronde directoriale à l'événement communautaire des utilisateurs les plus importants d'Oracle.

MONTRÉAL, 21 mai 2025 /CNW/ - Syntax Systems, un fournisseur de services et de solutions technologiques mondial pour l'implantation et la gestion d'applications infonuagiques, a annoncé aujourd'hui sa participation en tant que commanditaire « Vibranium » à l'événement communautaire pour les utilisateurs les plus importants d'Oracle : Ascend 2025. La conférence, organisée par l'Oracle Applications & Technology Users Group (OATUG) et l'Oracle HCM User Group (OHUG), aura lieu du 8 au 11 juin 2025 à Orlando, en Floride.

Syntax est un partenaire Oracle avec plus de 30 années d'expérience avec les applications et technologies Oracle. En tant que conseiller de confiance, Syntax offre des services complets PGI infogérés Oracle et de consultation professionnelle Oracle. À l'événement Ascend 2025, les leaders avisés d'Oracle de Syntax partageront leur expertise à travers une multitude de séances, en discutant des nouvelles émergentes, meilleures pratiques opérationnelles et stratégies d'optimisation des coûts avec les participants.

Séances présentées

Présentations éducatives

Demystify Oracle 23ai for EBS and Oracle EBS Natural Language Query

Lundi 9 juin 2025 | 11 h 15 à 12 h 15 (HE)

Lundi 9 juin 2025 | 11 h 15 à 12 h 15 (HE) Optimizing Cloud Costs and Performance with OCI using Autoscaling with ExaCS

Lundi 9 juin 2025 | 11 h 15 à 12 h 15 (HE)

Lundi 9 juin 2025 | 11 h 15 à 12 h 15 (HE) Oracle HCM Security: What to Know Before You Implement

Lundi 9 juin 2025 | 14 h 30 à 15 h 30 (HE)

Lundi 9 juin 2025 | 14 h 30 à 15 h 30 (HE) OCI Functions are Fun!

Mardi 10 juin 2025 | 14 h à 15 h (HE)

Événements supplémentaires

Women in Technology (WIT) Ignite Session

Mardi 10 juin 2025 | 8 h à 9 h (HE)

Mardi 10 juin 2025 | 8 h à 9 h (HE) Cloud Customer Roundtable Session

Mardi 10 juin 2025 | 9 h 15 à 10 h (HE)

« Ascend 2025 est une occasion de contribuer à la communauté Oracle élargie, et d'apprendre de leur savoir », a dit Kevin Dattolico, PDG régional, unités d'affaires Oracle des Amériques chez Syntax. « Notre équipe a hâte de partager ses renseignements pratiques, de collaborer avec les utilisateurs et d'explorer les nouvelles méthodes d'innovation des technologies Oracle qui favorisent l'innovation, l'excellence opérationnelle et la transformation numérique à travers les industries. »

Pour rencontrer les professionnels Oracle de Syntax à l'événement Ascend, visitez https://info.syntax.com/oracle/event/ascend/register ou rendez-vous au kiosque 414 lors de l'événement.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 900 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr .

