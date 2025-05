MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Syntax Systems, un fournisseur de services et de solutions technologiques mondial pour l'implantation et la gestion d'applications infonuagiques, a annoncé aujourd'hui que CRN®, une marque de The Channel Company, a nommé Phyllis Waud, vice-présidente (V.-P.) des alliances et canaux de distribution, et Rebecca Murray, V.-P. de la gestion des alliances mondiale, sur la prestigieuse liste Women of the Channel de 2025.

Cette liste annuelle du CRN célèbre les femmes qui travaillent chez des vendeurs, distributeurs, fournisseurs de solutions et autres organisations axées sur les canaux qui ont un impact positif sur l'écosystème des TI. Les lauréates de la liste Women of the Channel 2025 du CRN sont des dirigeantes créatives et stratégiques qui se dévouent à faire progresser l'excellence des canaux et à soutenir les réussites de leurs clients et partenaires.

Lauréate de la liste pour une deuxième année consécutive, Phyllis Waud est responsable de développer et d'entretenir les relations partenaires de Syntax avec SAP®, Oracle® et Microsoft® pour stimuler le pipeline, accélérer les résultats des ventes et livrer des résultats d'affaires réussis pour les clients partenaires. Sous sa direction, les affaires des canaux de Syntax ont connu une croissance importante en 2024, surpassant les revenus cibles de 24 % et atteignant une croissance d'une année à l'autre de 100 %.

Rebecca Murray supervise le partenariat de Syntax avec SAP dans 15 pays, avec une attention particulière sur la stimulation de la demande et l'augmentation des revenus partagés grâce à des stratégies de mise en marché collaboratives, des campagnes marketings et des initiatives incitatives. En raison de ses efforts dévoués, Syntax a récemment obtenu de nombreuses reconnaissances dans l'édition des SAP North America Partner Excellence Awards de cette année. De plus, l'an dernier, Rebecca Murray a mené un virage transformateur dans la stratégie de canaux de Syntax, transitionnant d'un modèle de revente traditionnel à une approche d'écosystème de partenaires.

« Nous sommes très fiers de voir les noms de Phyllis et de Rebecca sur la liste Women of the Channel 2025 du CRN », a dit Christian Primeau, PDG mondial chez Syntax. « Leurs direction, innovation et dévouement inébranlable envers nos partenaires ont été primordiaux dans la transformation de notre stratégie de canaux et l'accélération de notre croissance. Cette reconnaissance est la preuve de l'impact qu'elles laissent -- non seulement chez Syntax, mais également dans l'écosystème technologique et partenaire élargi. »

« C'est un honneur de reconnaître les accomplissements remarquables de ces femmes, qui sont des leaders et agentes du changement dans le canal des TI », ajoute Jennifer Follett, V.-P., contenu et directrice de la rédaction É.-U., CRN, chez The Channel Company. « Chaque femme apparaissant sur cette liste a fait preuve d'un dévouement exceptionnel pour concevoir des stratégies créatives qui propulsent la transformation, la croissance et la réussite de leurs organisations et leur canal des TI complet. Nous sommes heureux de souligner leurs importantes contributions et avons hâte d'être témoins de leur réussite future. »

La liste Women of the Channel 2025 sera en vedette dans l'édition de juin du CRN Magazine, et fera l'objet d'une couverture en ligne commençant le 12 mai 2025 à www.CRN.com/WOTC.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 900 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr .

À propos de The Channel Company

The Channel Company (TCC) est un chef de file en croissance de canaux pour les meilleures marques technologiques au monde. Nous accélérons la réussite dans les canaux stratégiques pour les vendeurs technologiques, fournisseurs de solutions et utilisateurs finaux avec des marques médiatiques de pointe, marketing intégré et services d'événements, conseil stratégique et renseignements exclusifs sur le marché et le public. TCC est une entreprise de portefeuille de fonds d'investissement gérée par EagleTree Capital, une société de financement par capitaux propres basée dans la ville de New York. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thechannelco.com.

Suivez The Channel Company : X et LinkedIn

© 2025. CRN est une marque déposée de The Channel Company, Inc. Tous droits réservés.

