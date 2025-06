MONTRÉAL, 12 juin 2025 /CNW/ - Syntax Systems, un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques a annoncé aujourd'hui que son PDG mondial, Christian Primeau, a été nommé à titre de finaliste dans Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY 2025 de la région de l'Est d'EY Canada.

Ce programme de prix annuel souligne les réalisations d'entrepreneurs qui, non seulement, propulsent l'innovation, mais renforcent également le milieu des affaires canadien. Les finalistes de cette année sont célébrés dans un contexte de défis uniques pour les entreprises canadiennes.

« Je suis honoré d'être nommé à titre de finaliste pour Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY », a dit M. Primeau. « Cette reconnaissance reflète l'incroyable équipe de Syntax et notre engagement inébranlable envers la croissance et la livraison d'une valeur exceptionnelle pour nos clients. Ensemble, nous avons construit une culture d'innovation qui accentue le partenariat et la collaboration, nous permettant de livrer des solutions qui favorisent la pérennité du succès de nos clients. »

M. Primeau agit à titre de PDG mondial de Syntax depuis 2018 et a transformé l'entreprise en chef de file mondial qui emploie des milliers d'employés dans 15 pays. Sous sa direction, Syntax s'est développé dans de nouveaux marchés à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Cette trajectoire a été façonnée par des acquisitions stratégiques et une vision avant-gardiste visant à outiller les entreprises mondiales en pleine croissance. Avec un portefeuille exhaustif de solutions d'applications d'affaires, infonuagiques, d'IA et propres aux industries, Syntax s'est établie en tant que conseiller de confiance et partenaire de services gérés. Sous la direction de M. Primeau, une culture d'innovation a propulsé les avancements dans l'IA, les technologies infonuagiques et l'intelligence des données, favorisant une croissance transformatrice pour les clients de Syntax.

Le gagnant du Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY 2025 de la région de l'Est sera annoncé au mois d'octobre 2025. Pour plus de renseignements, lisez le communiqué de presse d'EY Canada.

À propos du Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY

Le programme du Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY met en lumière les entrepreneurs du Canada qui maîtrisent l'art de concilier la passion, la détermination, le caractère et les compétences pour créer des entreprises qui s'attaquent aux enjeux les plus complexes et qui bâtissent un monde meilleur. En vous joignant au programme, vous aurez l'occasion de célébrer le succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et d'obtenir l'accès à un réseau mondial exclusif de participants du programme afin de vous aider à créer des liens, propulser le succès et vous guider à travers la croissance à long terme.

Le panel d'évaluation indépendant de la région de l'Est 2025 comprend Pelra Azondekon, directrice générale de asterX | Québecor; Isabelle Côté, PDG de Coffrages Synergy Formwork; Jean-François Côté, ancien président et PDG de Sharethrough; Christian Fabi, partenaire chez Novacap; Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies; Orlane Panet, cofondatrice et PDG de MicroHabitat Urban Farming.

Les commanditaires régionaux du programme de cette année sont BC Business, Cozen O'Connor, OG100 et Vaco, tandis que les commanditaires nationaux sont Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 900 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr.

