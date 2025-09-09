Une solution complète et préconfigurée qui offre aux organisations une approche à faible risque et à faible coût fournissant une valeur stratégique en quelques semaines

MONTRÉAL, 9 septembre 2025 /CNW/ - Syntax Systems, un fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications en nuage, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa trousse de démarrage d'IA générative, une solution complète et préconfigurée conçue pour aider les clients à adopter rapidement et en toute sécurité les technologies d'IA générative. Dernier ajout au portefeuille d'IA générative de Syntax, la trousse de démarrage d'IA générative permet aux entreprises d'exploiter le potentiel de transformation de l'IA générative avec des risques des coûts minimums et d'obtenir des résultats et une valeur tangibles en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois.

« La trousse de démarrage d'IA générative de Syntax est conçue pour accélérer le parcours vers l'IA générative, en éliminant les obstacles qui freinent l'adoption, a déclaré Marcelo Tamassia, chef de la technologie chez Syntax. Nous offrons une base sûre, adaptable et à faible risque, qui permet aux entreprises de transformer le potentiel de l'IA en résultats mesurables. Plus important encore, notre approche permet aux clients de conserver le plein contrôle de leurs données, de leurs décisions technologiques et de leur feuille de route en matière d'innovation. »

Une adoption simple, sécurisée et accélérée de l'IA générative

Pour de nombreuses entreprises, l'adoption de l'IA générative peut être intimidante; ne sachant pas par où commencer ni quelles à technologies accorder la priorité. Cela entraîne souvent des retards, et les employés se tournent alors vers des outils d'IA non sécurisés, ce qui provoque des risques pour la sécurité et fait dérailler le déploiement stratégique et structuré.

La trousse de démarrage d'IA générative de Syntax est conçue pour relever ces défis, en abordant non seulement les complexités du déploiement, mais aussi les obstacles clés comme les préoccupations en matière de coûts, la résistance organisationnelle au changement et les risques associés à la mauvaise gestion des données sensibles dans les modèles d'IA.

En mettant l'accent sur la simplicité, la rapidité et la sécurité, la trousse de démarrage d'IA générative de Syntax permet de se lancer dans un parcours d'IA générative avec des conseils d'experts et des outils prêts à l'emploi. Grâce à des séances de stratégie, à un atelier sur les cas d'utilisation, au déploiement de plateformes et à l'activation des agents d'IA, Syntax permet aux organisations de passer en toute simplicité du concept à l'exécution de solutions personnalisées.

« L'atelier de la trousse de démarrage d'IA générative a été très important pour nous à BH SENS, a déclaré Leonard Sinast, directeur d'usine chez BH SENS, un chef de file mondial des systèmes de surveillance de la pression des pneus (SSPP). Il nous a aidés à prendre du recul et à définir les étapes primordiales pour intégrer l'IA aux opérations essentielles du SSPP. Les discussions sur les cas d'utilisation et les capacités ont clarifié la faisabilité, fournissant des renseignements précieux pour mettre au point des agents d'IA personnalisés afin d'optimiser les flux de travail et d'accroître l'efficacité de l'équipe. »

La trousse de démarrage d'IA générative de Syntax offre :

Un déploiement accéléré : Passez d'aucune application ou des applications isolées à un déploiement entièrement géré de l'IA générative en quelques semaines.

Passez d'aucune application ou des applications isolées à un déploiement entièrement géré de l'IA générative en quelques semaines. Une gouvernance et une sécurité intégrées : Bénéficiez de contrôles d'accès solides et de cadres de conformité pour assurer une expérimentation sécuritaire.

Bénéficiez de contrôles d'accès solides et de cadres de conformité pour assurer une expérimentation sécuritaire. Des choix technologiques flexibles : Vous aurez la liberté de choisir la solution infonuagique à grande échelle et les grands modèles de langage les plus adaptés, sans asservissement à un fournisseur.

Vous aurez la liberté de choisir la solution infonuagique à grande échelle et les grands modèles de langage les plus adaptés, sans asservissement à un fournisseur. Une exploration sans risque : Profitez d'une période d'essai de six mois pour l'expérimentation de l'IA sans engagements à long terme.

Profitez d'une période d'essai de six mois pour l'expérimentation de l'IA sans engagements à long terme. Des coûts optimisés : Commencez votre parcours de l'IA sans investissements de départ importants.

Pour en savoir plus sur la trousse de démarrage d'IA générative de Syntax :

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de plus de 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com.

