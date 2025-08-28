Le projet regroupe 26 instances de planification des ressources de l'entreprise sur site en une seule plateforme sur Microsoft Azure, ce qui favorise l'agilité, la visibilité et l'innovation à l'échelle de l'entreprise

MONTRÉAL, 28 août 2025 /CNW/ - Syntax Systems , fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications en nuage, a annoncé aujourd'hui la réussite d'un projet de transformation numérique pluriannuel mené en collaboration avec PCL Construction (PCL), l'une des plus grandes entreprises générales de construction en Amérique du Nord. Le projet a modernisé et unifié la paie et les opérations mondiales de PCL, regroupant 26 instances de planification des ressources d'entreprise (PRE) gérées de façon indépendante sur site dans un seul environnement hébergé sur Microsoft Azure.

« L'ampleur, la complexité et la sophistication technique de cette initiative sont incroyables, a déclaré Mark Bryant, directeur principal de l'information de PCL. « Grâce à une collaboration étroite avec Syntax, nous avons transféré des décennies d'infrastructure fragmentée vers l'infonuagique. Cela nous permet non seulement de simplifier notre mode de fonctionnement, mais aussi de bénéficier de l'agilité et des informations nécessaires pour soutenir notre stratégie à long terme.

Rationaliser une entreprise mondiale

Au cours de ses 119 ans d'histoire, les activités de PCL se sont développées dans plusieurs unités commerciales et régions, ce qui a donné lieu à 26 environnements ERP autonomes fonctionnant sur l'ancienne infrastructure AS/400 d'IBM. Cette approche décentralisée rendait la production de rapports d'entreprise fastidieuse, limitait l'évolutivité du système et introduisait un risque opérationnel à chaque modification ou mise à jour.

Pour assurer la pérennité de ses opérations, PCL s'est associée à Syntax pour élaborer une feuille de route de consolidation progressive de la planification des ressources de l'entreprise. Le projet a commencé par la migration « lift-and-shift » de tous les environnements de planification des ressources de l'entreprise vers Syntax Enterprise Cloud. Au cours de la dernière phase, achevée le mois dernier, Syntax a consolidé les 26 instances de planification des ressources de l'entreprise en un seul environnement unifié sur Microsoft Azure.

Aujourd'hui, la nouvelle plateforme de planification des ressources de l'entreprise infonuagique prend en charge toutes les fonctions commerciales de base, y compris les finances, la paie, la gestion des actifs, l'exécution de projets et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet à PCL d'avoir une visibilité en temps réel, une gouvernance améliorée et une efficacité opérationnelle accrue.

« La consolidation de notre environnement de planification des ressources de l'entreprise sur Azure marque un changement radical dans la manière dont PCL gère ses opérations financières à l'échelle mondiale », a déclaré Glen Anderson, vice-président des finances et la gestion des risques commerciaux, et responsable de projet chez PCL. « Nous avons considérablement amélioré la précision des rapports, éliminé les doublons et réduit les risques, tout en mettant en place une plateforme flexible capable de s'adapter à l'évolution de notre activité. Syntax est un partenaire indispensable dans la réalisation de cet objectif. »

Les principaux avantages et étapes importantes :

Intégration à l'échelle de l'entreprise : Le regroupement de plus de 370 entités financières en une seule plateforme de planification des ressources de l'entreprise a permis d'unifier les données, de normaliser les processus et d'améliorer la visibilité et la conformité transfrontalières.

: Le regroupement de plus de 370 entités financières en une seule plateforme de planification des ressources de l'entreprise a permis d'unifier les données, de normaliser les processus et d'améliorer la visibilité et la conformité transfrontalières. Transformation des données et préparation aux audit s : Deux années d'historique financier et de paie ont été migrées, validées et harmonisées, garantissant l'intégrité, l'auditabilité et la fiabilité des rapports d'entreprise.

s : Deux années d'historique financier et de paie ont été migrées, validées et harmonisées, garantissant l'intégrité, l'auditabilité et la fiabilité des rapports d'entreprise. Flexibilité et sécurité natives dans le nuage : L'hébergement sur Microsoft Azure permet une grande disponibilité, une évolutivité dynamique et une sécurité d'entreprise intégrée, jetant ainsi les bases d'une innovation résiliente.

: L'hébergement sur Microsoft Azure permet une grande disponibilité, une évolutivité dynamique et une sécurité d'entreprise intégrée, jetant ainsi les bases d'une innovation résiliente. Automatisation des processus opérationnels : Grâce à Microsoft Power Platform, PCL a rationalisé ses flux de travail critiques et éliminé les transferts manuels, réduisant ainsi les erreurs et accélérant l'exécution.

: Grâce à Microsoft Power Platform, PCL a rationalisé ses flux de travail critiques et éliminé les transferts manuels, réduisant ainsi les erreurs et accélérant l'exécution. Réduction des coûts et de la complexité : le passage de 26 environnements ERP indépendants à une instance unique réduit considérablement les frais généraux informatiques et simplifie la maintenance, les mises à niveau et l'assistance.

« Nous avions une vision ambitieuse pour moderniser les systèmes centraux de PCL, et leur engagement envers l'excellence a rendu cela possible », a déclaré Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. « Ensemble, nous avons mis en place un modèle ERP centré sur le client pour les entreprises à forte intensité d'actifs qui cherchent à se développer sans complexité. »

PCL fera une présentation lors du JD Edwards INFOCUS 2025

Les dirigeants de PCL, Landon Gross, Tanya Caudle et Marco Del Monte, feront une présentation intitulée « 26 to 1 : Epic JDE Transformation & Consolidation de PCL » au salon JD Edwards INFOCUS, du 9 au 11 septembre 2025, à Denver, dans le Colorado.

Les participants découvriront l'approche progressive adoptée par PCL, notamment :

Comment l'entreprise a réussi à unifier sa paie à l'échelle mondiale dans plusieurs juridictions et devises.

Les stratégies mises en œuvre pour migrer et harmoniser les données historiques.

Les enseignements tirés de l'orchestration de l'une des plus importantes consolidations JDE en Amérique du Nord.

Les impacts commerciaux, notamment la réduction des risques, l'amélioration de la précision des données et une meilleure préparation aux futures initiatives numériques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand Syntax n° 301 au salon JD Edwards INFOCUS 2025.

À propos de PCL Construction

PCL est un groupe d'entreprises de construction indépendantes qui exerce ses activités aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et en Australie. Comptant parmi les plus grandes entreprises de construction en Amérique du Nord, PCL réalise chaque année plus de 8 milliards de dollars américains de travaux, construisant des projets qui façonnent les communautés. Le modèle d'actionnariat à 100 % des employés de l'entreprise alimente une culture d'engagement envers les clients dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures civiles, de l'industrie lourde et de l'énergie solaire. Grâce à une présence stratégique dans plus de 30 grands centres, les équipes de direction de PCL stimulent constamment l'innovation et établissent de nouvelles normes d'excellence, apportant des compétences inégalées à chaque projet. Suivez nos réalisations sur PCL.com .

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2665429/Syntax_logo_fullcolor_horiz_44__jpg_Logo.jpg

SOURCE Syntax Systems

PERSONNE-RESSOURCE : Jackie Gerbus, Three Rings Inc., 508 479-2786, [email protected]