MONTRÉAL, 30 avril 2025 /CNW/ -- Syntax Systems, fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications en nuage, a dévoilé aujourd'hui Syntax AI CodeGenie, une solution avancée alimentée par l'IA agentique et dotée d'un robot conversationnel intégré qui simplifie la documentation et la gestion du code personnalisé pour les solutions SAP. Dernier élément de la gamme d'IA générative Syntax, Syntax AI CodeGenie automatise la création et le maintien de la documentation tout en offrant un aperçu en temps réel de la fonctionnalité et de la valeur commerciale du code personnalisé, ce qui permet aux entreprises d'accélérer leur transition vers le nuage SAP S/4HANA®.

« Le code personnalisé a longtemps été un obstacle pour les entreprises qui modernisent les environnements SAP, entraînant des retards, des risques accrus et une dépendance à l'égard d'une expertise limitée, a déclaré Marcelo Tamassia, chef de la technologie chez Syntax. Syntax AI CodeGenie révolutionne ce processus en exploitant l'IA pour automatiser la documentation et fournir les renseignements nécessaires pour combler les lacunes en matière de connaissances et permettre la transformation de l'entreprise. »

Relever les défis du code personnalisé SAP

La gestion de la documentation du code personnalisé dans les solutions SAP est une tâche complexe et exigeante en ressources qui se traduit souvent par une documentation périmée, manquante ou incomplète. Ces lacunes perturbent les mises à niveau des systèmes, augmentent les risques de conformité et freinent l'innovation. Pendant les migrations vers le nuage SAP S/4HANA, ces défis s'intensifient alors que les entreprises s'efforcent de faire concorder le code personnalisé avec la stratégie « clean core » de SAP, une fondation ERP rationalisée qui minimise les personnalisations de base, permettant l'innovation et la différenciation grâce à des solutions basées sur le nuage.

Syntax AI CodeGenie relève ces défis grâce à l'automatisation et à des renseignements exploitables. À l'aide de requêtes en langage naturel, les équipes peuvent interagir avec le robot conversationnel pour comprendre rapidement la fonctionnalité et la valeur commerciale d'un code spécifique, évaluer l'impact des changements et résoudre les défis techniques. Ces connaissances permettent aux clients SAP d'élaborer une feuille de route de migration sur mesure qui répond aux besoins de l'entreprise et qui accélère leur cheminement vers le « clean core ».

Voici les principales caractéristiques de Syntax AI CodeGenie :

Documentation alimentée par l'IA : Exploitez l'IA générative pour générer une documentation complète du code personnalisé pour les solutions SAP, en suivant automatiquement les changements pour garder les documents à jour.

Exploitez l'IA générative pour générer une documentation complète du code personnalisé pour les solutions SAP, en suivant automatiquement les changements pour garder les documents à jour. Sécurité de niveau entreprise : Gardez le contrôle et assurez la sécurité : Syntax AI CodeGenie restreint l'accès à la base de code personnalisée pour les solutions SAP seulement, sans qu'aucun code ne soit partagé à l'extérieur ou utilisé pour l'entraînement de modèles d'IA.

Gardez le contrôle et assurez la sécurité : Syntax AI CodeGenie restreint l'accès à la base de code personnalisée pour les solutions SAP seulement, sans qu'aucun code ne soit partagé à l'extérieur ou utilisé pour l'entraînement de modèles d'IA. Fonctionnalité de robot conversationnel alimenté par l'IA : Obtenez des renseignements instantanés sur les développements personnalisés, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées et de permettre aux équipes de se concentrer sur l'innovation et les initiatives à valeur élevée.

Obtenez des renseignements instantanés sur les développements personnalisés, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées et de permettre aux équipes de se concentrer sur l'innovation et les initiatives à valeur élevée. Adoption rapide et facile : Déploiement là où vous en avez besoin : Syntax AI CodeGenie fonctionne sur SAP Business Technology Platform (SAP BTP) avec une intégration légère et est entièrement compatible avec SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Private Edition par l'entremise de RISE with SAP, et les installations SAP ECC sur place.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com.

