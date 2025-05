Une migration à faible risque et à coût nul s'appuyant sur une approche basée sur l'IA vers un cœur épuré SAP ERP et permettant aux organisations d'exploiter plus rapidement le plein potentiel du nuage

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Syntax Systems, un fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour l'implantation et la gestion d'applications infonuagiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de Syntax FreeMigration+, une nouvelle offre puissante pour les entreprises qui utilisent SAP ECC et qui ne sont pas encore passées à SAP S/4HANA® Cloud, édition privée. Syntax FreeMigration+ offre une approche de migration infonuagique à faible risque et à coût nul grâce à une combinaison de services-conseils de Syntax et de services d'implantation alimentés par l'IA.

« Les organisations font face à des pressions croissantes pour se moderniser dans un contexte de manque de ressources; Syntax FreeMigration+ offre une occasion unique d'effectuer une transition rapide et intelligente et de garder une longueur d'avance », a déclaré Luc Dubois, PDG régional des services professionnels SAP pour les Amériques chez Syntax. « Grâce à notre implantation technique à coût nul et à notre prestation alimentée par l'IA, nous contribuons à simplifier la transition vers SAP S/4HANA Cloud et à réduire les coûts totaux de migration. Les ressources peuvent ainsi être réinvesties dans l'optimisation des processus, l'automatisation et les initiatives d'IA qui sont maintenant des enjeux pour rester concurrentiel. »

Migration infonuagique à coût nul

La fin programmée de la maintenance générale de SAP ECC est en 2027; la pression pour migrer vers SAP S/4HANA Cloud est de plus en plus forte, mais les préoccupations liées aux coûts, à la complexité et à l'expertise limitée peuvent nuire à l'avancement de ces initiatives.

Syntax FreeMigration+ réunit les composantes de base de Syntax Compass pour SAP S/4HANA Cloud - des méthodologies, des services et des solutions de migration éprouvés - pour aider à réduire considérablement les coûts et les risques des migrations à partir d'anciens PGI. De la planification et la préparation à l'implantation et au soutien, Syntax FreeMigration+ couvre le cycle de vie de SAP S/4HANA Cloud, ce qui permet une transformation d'affaires réussie.

De plus, la prestation axée sur l'IA et alimentée par les solutions Syntax GenAI, y compris Syntax AI CodeGenie pour une documentation de code personnalisé efficace, est intégrée tout au long du processus de migration afin d'assurer des migrations plus rapides et plus rentables.

Syntax FreeMigration+ offre les avantages suivants :

Services-conseils : Syntax Power of Next Advisory Services utilise une méthodologie éprouvée pour guider la transformation des entreprises sur SAP S/4HANA Cloud, de l'évaluation initiale et la planification à l'élaboration d'une stratégie de migration personnalisée grâce à RISE with SAP.

Syntax Power of Next Advisory Services utilise une méthodologie éprouvée pour guider la transformation des entreprises sur SAP S/4HANA Cloud, de l'évaluation initiale et la planification à l'élaboration d'une stratégie de migration personnalisée grâce à RISE with SAP. Accélérateur de cœur épuré alimenté par l'IA : L'abonnement gratuit à Syntax AI CodeGenie aide les clients à accélérer leur migration vers SAP S/4HANA Cloud et à respecter les prérequis du cœur épuré.

L'abonnement gratuit à Syntax AI CodeGenie aide les clients à accélérer leur migration vers SAP S/4HANA Cloud et à respecter les prérequis du cœur épuré. Services d'implantation : Les experts de Syntax effectuent une conversion Brownfield complète de SAP ECC ou SAP S/4HANA sur site vers SAP S/4HANA Cloud, édition privée, assurant une transition en douceur avec un temps d'arrêt et des perturbations opérationnelles minimes.

Pour en savoir plus sur cette offre, rendez-vous sur Syntax FreeMigration+ ou visitez le kiosque 312 de Syntax à la conférence annuelle SAP Sapphire et ASUG d'Orlando, du 19 au 21 mai 2025.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 900 clients dans le monde, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuagiques sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications des clients sont transparentes, sécuritaires et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site https://www.syntax.com/?lang=fr .

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés aux présentes ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Consultez la page https://www.sap.com/copyright pour obtenir davantage de renseignements et avis sur les marques de commerce. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.

