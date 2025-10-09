Le centre d'excellence en innovation numérique combine la technologie de pointe, la gouvernance et l'expertise sectorielle pour tirer pleinement parti des données, accélérer les résultats et renforcer l'avantage concurrentiel

MONTRÉAL, 9 octobre 2025 /CNW/ - Syntax, un chef de file mondial en solutions et services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications infonuagiques, annonce aujourd'hui le lancement de Syntax DnA³, son centre d'excellence en innovation numérique qui réunit l'IA, l'automatisation et l'analyse pour aider les entreprises à exploiter pleinement la valeur de leurs données et à réaliser une transformation opérationnelle plus rapide et plus intelligente. S'appuyant sur le portefeuille d'innovation, les services et l'expertise sectorielle de Syntax, DnA³ crée une base de données fiable et fournit des solutions personnalisées pour accélérer les résultats mesurables et permettre aux entreprises plus agiles et concurrentielles.

« Les entreprises expérimentent l'IA, l'automatisation et l'analyse avec des approches passionnantes, et le potentiel est énorme », déclare Marcelo Tamassia, chef de la technologie chez Syntax. « Syntax DnA³ les aide à transformer ce potentiel en un moteur de création de valeur, en alignant la stratégie, les technologies et les cas d'utilisation appropriés dans un cadre d'entreprise unifié qui adapte et produit un impact durable sur l'entreprise. »

Éliminer les obstacles, libérer le potentiel

Les entreprises du monde entier investissent massivement dans l'IA, l'automatisation et l'analyse, mais bon nombre d'entre elles ont du mal à atteindre leurs objectifs. La mauvaise qualité des données, l'étalement technologique, les processus décousus, les inefficacités héritées, l'adoption et les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité ralentissent l'innovation et érodent le rendement du capital investi.

Selon Gartner, « jusqu'en 2026, plus de 60% des projets d'IA ne respecteront pas les accords de niveau de service et seront abandonnés pour les entreprises qui ne déploieront pas leurs cas d'utilisation dans le cadre d'une gestion des données prête pour l'IA. »

« Lorsque les initiatives sont déployées en vase clos ou sans préparation, intégration ou gouvernance des données, la dynamique s'estompe », déclare Tamassia. « Notre approche globale nous permet de veiller à ce que ces capacités travaillent ensemble de façon harmonieuse pour offrir une valeur durable. »

Syntax DnA³ - De l'innovation à l'impact

Au cœur de Syntax DnA³ se trouve un cadre complet de services et de solutions fondé sur trois piliers d'innovation :

Automatisation - Automatisation intelligente des processus et orchestration des flux de travail qui simplifient les opérations, réduisent les frais généraux manuels et assurent une efficacité et une conformité évolutives.

- Solutions d'apprentissage automatique (AA) et d'IA générative - comme le Syntax GenAI Starter Pack - qui modernisent les processus, stimulent l'innovation et produisent des résultats tangibles tout en protégeant les données. Automatisation - Automatisation intelligente des processus et orchestration des flux de travail qui simplifient les opérations, réduisent les frais généraux manuels et assurent une efficacité et une conformité évolutives.

- Automatisation intelligente des processus et orchestration des flux de travail qui simplifient les opérations, réduisent les frais généraux manuels et assurent une efficacité et une conformité évolutives. Analyse - Analyse avancée qui transforme les données d'entreprise en renseignements exploitables, permettant aux équipes de visualiser les tendances, de prévoir les résultats et de prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Déployées stratégiquement via DnA³, ces capacités relient les systèmes et les équipes, accélèrent l'adoption et exploitent la pleine valeur de la transformation.

« Nous avons récemment mis en œuvre la plateforme Syntax GenAI et les agents IA dans le cadre de notre stratégie de transformation numérique », déclare Vinod Nair, CIO et vice-président principal, MITER Brands. « Les résultats que nous avons vus jusqu'à présent nous donnent une grande confiance dans le potentiel de transformation de Syntax DnA³. Nous voyons une occasion importante de tirer davantage parti de leur expertise en intelligence artificielle, en automatisation et en analyse pour stimuler l'innovation, mettre à l'échelle les activités et offrir encore plus de valeur à nos clients. »

Découvrez Syntax DnA³ et ses ressources d'IA

Rencontrez l'équipe Syntax à l'Oracle AI World 2025

Syntax présentera Syntax DnA³ la semaine prochaine à l'Oracle AI World 2025, du 13 au 16 octobre à Las Vegas. Visitez le Syntax Lounge pour réseauter, rencontrer les experts de Syntax et découvrir comment DnA³ aide les entreprises à unir l'IA, l'automatisation et l'analyse pour résoudre de réels défis commerciaux. Pour en savoir plus, venez rencontrer l'équipe Syntax à l'Oracle AI World.

À propos Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications pour alimenter les applications essentielles des entreprises dans le nuage. Forte de 50 ans d'expérience et de plus de 900 clients à travers le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements infonuagiques privés, publics, hybrides ou multiples. Syntax s'associe à SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie pour s'assurer que les applications des clients sont intégrées, sécurisées et à l'avant-garde de l'innovation technologique des entreprises. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez https://www.syntax.com/?lang=fr.

