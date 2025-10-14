L'entreprise présentera également le nouveau centre d'excellence en innovation numérique Syntax DnA³ au salon Oracle AI World

LAS VEGAS, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications infonuagiques, et un partenaire d'Oracle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée partenaire fournisseurs de services infonuagiques gérés d'Oracle de l'année 2025 dans deux catégories : fournisseur de services infonuagiques gérés de l'année (meilleur de sa catégorie) et partenaire fournisseur de services gérés de l'année en Amérique du Nord. Le prix reconnaît un partenaire exceptionnel qui a démontré des capacités extraordinaires en offrant des services infonuagiques proactifs, sécurisés et évolutifs au nom de ses clients.

Syntax a également présenté Syntax DnA³, son centre d'excellence en innovation numérique, qui est le plus récent exemple de son approche axée sur l'innovation. DnA³ est un complément au portefeuille de services Oracle de Syntax qui permet aux clients de mettre en relation l'IA, l'automatisation et l'analyse au sein d'un cadre d'innovation régi qui aide à accélérer la transformation et à exploiter pleinement le potentiel de leurs données. Pour lire l'annonce complète de DnA³. cliquez ici.

« Cette reconnaissance reflète l'engagement de Syntax à aider nos clients à connaître du succès dans le nuage grâce à l'innovation, à l'excellence technique et à une compréhension approfondie de leurs besoins commerciaux », a déclaré Kevin Dattolico, chef de la direction régional, Amériques, chez Syntax. « Elle cadre également avec la façon dont nous continuons de faire progresser nos services, y compris notre nouveau centre d'excellence en innovation numérique DnA³, qui met à contribution l'IA, l'automatisation et l'analyse pour la transformation des entreprises. »

Au salon Oracle AI World, Syntax met en valeur DnA³ et son portefeuille de services Oracle, démontrant comment Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Database et les stratégies avancées d'innovation numérique vont de pair pour aider à bâtir des entreprises plus intelligentes et plus rapides. Pour en savoir plus et pour interagir avec nos spécialistes, venez nous voir au Syntax Lounge.

Pourquoi les clients choisissent Syntax

Forte de décennies de partenariat et de réalisations éprouvées dans Oracle Cloud, Syntax offre l'expérience, l'expertise et l'innovation dont les entreprises ont besoin pour se transformer en toute confiance.

Expérience avérée de l'environnement multinuagique : Un leadership s'étendant sur plusieurs décennies dans l'industrie de la technologie, guidant des centaines d'entreprises à travers des transformations complexes sur le plan des TI et de l'environnement multinuagique.

Un leadership s'étendant sur plusieurs décennies dans l'industrie de la technologie, guidant des centaines d'entreprises à travers des transformations complexes sur le plan des TI et de l'environnement multinuagique. Savoir-faire spécialisé : Antécédents éprouvés en matière de migration des charges de travail essentielles vers OCI et de modernisation des bases de données vers la base de données autonome Oracle et Oracle Exadata.

Antécédents éprouvés en matière de migration des charges de travail essentielles vers OCI et de modernisation des bases de données vers la base de données autonome Oracle et Oracle Exadata. Innovation infonuagique : Un portefeuille complet de solutions infonuagiques d'Oracle pour aider les clients à mettre à jour leurs connaissances d'OCI et à accélérer l'innovation et la cybersécurité.

Un portefeuille complet de solutions infonuagiques d'Oracle pour aider les clients à mettre à jour leurs connaissances d'OCI et à accélérer l'innovation et la cybersécurité. Solutions personnalisées : Des stratégies de migration et de gestion personnalisée de services infonuagiques conçues en fonction des objectifs et des besoins de chaque client, grâce à une approche collaborative et flexible.

Entrez en contact avec Syntax à Oracle AI World

Nous vous invitons à visiter le Syntax Lounge pour réseauter avec vos pairs et interagir directement avec les spécialistes de Syntax. En plus de DnA3, l'équipe partagera des idées et des stratégies pratiques sur un éventail de sujets, notamment les bases de données intégrées à l'IA, l'IA générative, la modernisation des bases de données et la cyberrésilience. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'événement Oracle AI World de Syntax.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels et services de consultation et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com.

À propos du programme de partenaires d'Oracle

Le programme de partenaires d'Oracle aide cette dernière et ses partenaires à favoriser la réussite des clients et stimuler la croissance des affaires. Le programme récemment amélioré offre aux partenaires davantage de choix et de souplesse, offrant plusieurs parcours de programme et un large éventail d'avantages fondamentaux couvrant la formation et l'habilitation, la collaboration de mise en marché, les accélérateurs techniques et le soutien à la réussite. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.oracle.com/partner/.

Marques de commerce

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques de commerce d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première entreprise à proposer des services en nuage, inaugurant ainsi la nouvelle ère de l'infonuagique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2665429/Syntax_logo_fullcolor_horiz_44__jpg_Logo.jpg

SOURCE Syntax

PERSONNE-RESSOURCE : Jackie Gerbus, Three Rings Inc., 508 479-2786, [email protected]