Un geste stratégique suivant l'arrivée de nouveaux actionnaires

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Synex Performance d'Affaires (Synex) est fière d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec FSB GROUP (FSB). FSB est composé de deux cabinets bien établis basés dans la grande région de Toronto, FSB INSURANCE LTD. et FSB COMMERCIAL LTD. Il s'agit du premier partenariat à la suite de l'investissement de la CDPQ et Ares Management Credit funds, deux investisseurs institutionnels de premier plan qui ont rejoint Synex en tant qu'actionnaires minoritaires. Cela marque une étape significative dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise, témoignant de son engagement à collaborer avec des entreprises performantes, et qui mettent les gens au cœur de leurs actions, partout au Canada.

Fondée en 1985 et ayant son siège social à Concord, en Ontario, FSB est l'un des cabinets de courtage d'assurance indépendants les plus réputés dans la région de Toronto. Fort de près de 40 ans de service personnalisé et de relations solides avec sa clientèle, FSB s'est bâti une excellente réputation. Comptant plus de 115 employés et courtiers et gérant plus de 125 millions de dollars en primes d'assurance, l'entreprise est un chef de file dans les solutions d'assurance pour particuliers, entreprises et clientèles fortunées (HNW). Son expertise approfondie, son service à la clientèle exceptionnel ainsi que son approche fondée sur la transparence et le savoir en font un acteur de confiance dans la région.

Pour FSB, ce partenariat avec Synex représente une occasion stratégique d'accélérer sa croissance tout en maintenant sa forte présence locale et ses valeurs entrepreneuriales. L'approche collaborative de Synex, fondée sur le respect, la confiance et la conviction partagée que « tout repose sur les gens », offrira à FSB l'appui, les outils et l'expertise nécessaires pour croître davantage, tout en demeurant fidèle à sa culture d'entreprise. FSB tient également à souligner le rôle clé joué par Dowling Hales, conseiller financier exclusif dans cette entente.

Ce nouveau partenariat contribuera à assurer la croissance continue de Synex, alimentée par de nouvelles expertises et une expansion de marché. Cette acquisition stratégique renforce non seulement la position de Synex sur le marché torontois, mais illustre aussi son engagement à élargir son empreinte partout au pays, en misant sur les ressources et compétences de ses partenaires.

« Ce partenariat avec FSB s'inscrit pleinement dans notre vision : bâtir un groupe national fort et indépendant qui permet aux courtiers locaux de prospérer », affirme YAN CHARBONNEAU, président du conseil et chef de la vision chez Synex. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de FSB au sein de la famille Synex. Leur réputation exemplaire et leur approche centrée sur les besoins des clients constituent des atouts majeurs dans notre développement pancanadien. »

« Nous sommes fiers de la solide réputation que FSB a bâtie au fil des quatre dernières décennies », indique PAUL BROWN, chef de la direction de FSB. « Ce nouveau partenariat avec Synex marque une étape stimulante pour notre équipe, une occasion de poursuivre notre croissance, d'évoluer et de continuer à offrir un service exceptionnel à nos clients -- tout en demeurant fidèles à nos valeurs et à nos racines locales. »

À propos de Synex Performance d'Affaires

Synex Performance d'affaires est un consolidateur canadien fondé à Québec en 2020, opérant sous les marques Synex Assurance et Synex Solutions collectives. Majoritairement détenu et dirigé par des intérêts québécois, Synex regroupe désormais 24 cabinets de courtage spécialisés en assurance de dommages des particuliers et des entreprises, en assurance collective et en services financiers. Sa mission est de préserver l'indépendance du courtage au Canada et de redonner aux entrepreneurs un contrôle accru sur leur avenir en offrant des expertises de pointe et des services adaptés aux cabinets partenaires.

En 2025, Synex a reçu un nouvel investissement de la CDPQ et d'Ares Management Credit funds, deux investisseurs institutionnels de premier plan, afin d'appuyer son expansion et de créer de la valeur pour ses partenaires. Cet investissement renforce la capacité de Synex à saisir de nouvelles occasions de croissance et à affermir sa position de chef de file du courtage au Canada. Synex est aussi membre du Réseau des courtiers d'assurance du Canada (CBN) et du réseau Intersure aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez synexcorp.com.

À propos de FSB GROUP LTD.

FSB regroupe deux entités bien établies, FSB INSURANCE LTD. et FSB COMMERCIAL LTD. La culture chez FSB est centrée sur les personnes qui composent l'organisation, ses partenaires en assurance et, surtout, ses clients. Fort de près de quatre décennies d'expérience dans la grande région de Toronto, FSB est reconnu pour son engagement envers la transparence, le savoir-faire et le service à la clientèle. L'équipe de FSB travaille sans relâche pour bien comprendre les besoins uniques de sa clientèle et offrir des solutions d'assurance adaptées à l'évolution de ces besoins. Cette culture de confiance et de service personnalisé est au cœur de la réussite de FSB.

SOURCE Synex performance d'affaires

Pour toute demande d'information ou d'entrevue : Béatrice Vincent, TACT, 1 (581) 246-2147, [email protected]