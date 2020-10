Syndicat national des archéologues du Québec (SNAQ-CSN) - Le SNAQ-CSN prêt à entamer les négociations !

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Les membres du Syndicat national des archéologues du Québec (SNAQ-CSN) ont approuvé à l'unanimité leur cahier de demandes au terme d'une rencontre de l'assemblée générale ayant eu lieu en fin de semaine.

« L'exercice démocratique a engendré des débats très respectueux et incroyablement productifs, s'est réjoui le président du SNAQ-CSN, Maxime Vaillancourt. Les propositions des membres nous ont permis de peaufiner notre cahier de demandes. Nous arriverons donc aux tables de négociation avec un document solide et des demandes raisonnables et mûrement réfléchies. »

Les revendications retenues par les membres visent à établir de nouvelles fondations pour la profession d'archéologue au Québec. Ces demandes sont divisées en cinq enjeux, nommément : la santé et la sécurité au travail, la conciliation vie-travail-famille, le droit au rappel et l'ancienneté, la reconnaissance de la profession et, bien sûr, les considérations financières.

« Il s'agit d'une première négociation pour ce nouveau syndicat dont le secteur d'activités présente certaines caractéristiques très particulières, explique la présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Ginette Langlois. Les conditions de travail actuelles des archéologues fluctuent énormément d'une firme à l'autre. Dans certains cas, elles ne satisfont même pas au minimum requis par la loi. Les demandes élaborées par les membres du SNAQ-CSN permettront d'élever et d'égaliser les conditions en vigueur dans la profession. »

À la suite de l'adoption de son cahier de demandes, le syndicat invitera sous peu chacun des employeurs où il est accrédité -- ou en voie d'être accrédité -- à s'asseoir à la table de négociation.

À propos

Le Syndicat national des archéologues du Québec (SNAQ-CSN) a été fondé le 1er mars 2020 et représente la presque totalité des archéologues professionnels au Québec. Il s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de travail et d'assurer une pratique saine et viable de l'archéologie au Québec, assurant ainsi des fondations solides pour la profession.

SOURCE CSN

Renseignements: Guillaume Francoeur, conseiller aux communications -- CSN, [email protected] ou 438 989-3220

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/