ROUYN-NORANDA, QC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Évènement incontournable qui met en lumière les meilleures pratiques actuelles en matière d'environnement minier, le renommé Symposium sur l'environnement et les mines se déroule virtuellement jusqu'à ce mercredi. Organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), l'évènement en est déjà à sa 7e édition.

Ce congrès technique et scientifique s'adresse aux personnes du domaine de l'environnement et des mines provenant de plusieurs milieux, soit de l'industrie, du monde universitaire et des paliers gouvernementaux. De nombreux spécialistes de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde se rassemblent pour cet important rendez-vous qui a lieu tous les trois ans.

« L'engouement croissant pour le Symposium, et ce, malgré le fait que nous avons dû opter pour une édition en ligne, démontre la place centrale qu'occupent les enjeux environnementaux dans le secteur minier », soutient la présidente du comité organisateur et professeure à l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT, Isabelle Demers. « Cette activité est essentielle pour que les dernières avancées puissent circuler librement autant chez les chercheuses et chercheurs universitaires que chez les représentantes et représentants du gouvernement et de l'industrie », ajoute-t-elle.

Cette année, trois conférenciers d'honneur et de renommée internationale sont présents pour l'occasion, soit David Blowes de l'Université de Waterloo, Ward Wilson de l'Université de l'Alberta et Ulrich Mayer de l'Université de Colombie-Britannique, en plus d'une vingtaine d'autres conférences d'expertes et d'experts reconnus.

La restauration des sites, la gestion des rejets miniers, la prédiction de la qualité des effluents miniers et le traitement des eaux ainsi que le développement responsable et les innovations minières sont les principaux thèmes abordés lors de ces trois journées, sans oublier un concours d'affiches pour les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

« L'objectif premier de cet évènement d'envergure international, qui rassemble plus de 300 personnes, est de partager les connaissances les plus récentes et de discuter des expériences pratiques vécues sur le terrain afin de trouver des solutions pour concilier l'exploitation des ressources et la protection de l'environnement », conclut la professeure Demers.

Lors du Symposium, le Prix carrière Frederick W. Firlotte sera également attribué à une personnalité marquante pour ses contributions dans le domaine de l'environnement minier au Québec.

Ce rendez-vous triennal est le résultat d'une collaboration entre l'UQAT, l'ICM, l'Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique, Polytechnique Montréal et de nombreux partenaires de l'industrie et des gouvernements.

Les différentes présentations seront offertes autant en français qu'en anglais et comprendront des sous-titres traduits.

