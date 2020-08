MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - SwiftCTRL Technologies Canada Inc., filiale gérée par des employés-actionnaires de la société new-yorkaise de technologie immobilière SwiftCTRL Inc. (« SwiftCTRL »), établit son premier bureau d'ingénierie et centre de recherche et développement à Montréal. Ce nouveau centre travaillera principalement à l'élaboration d'interfaces de systèmes de contrôle des accès et des visiteurs pour les bureaux. Cette technologie permet aux propriétaires immobiliers et aux entreprises d'adopter des mesures efficientes et sûres d'accès aux édifices particulièrement importantes dans un contexte de pandémie.

Chip Kruger, chef de la direction de SwiftCTRL, en est à son deuxième investissement à Montréal pour tirer parti du savoir-faire faire montréalais et des avantages inégalés que la métropole offre. En effet, Waltz, une société de capital-risque dans le domaine des contrôles des accès mobiles qui lui appartenait, a eu une filiale à Montréal à partir de 2016, avant d'être rachetée en 2019.

SwiftCTRL fait figure de pionnière en technologie immobilière. Grâce au système principal de SwiftCTRL, nommé SwiftConnect, les gestionnaires immobiliers et les grandes entreprises peuvent employer efficacement et rapidement le tableau de bord SwiftCTRL pour programmer les accès de l'ensemble de leurs propriétés. Il s'agit d'une solution qui simplifiera le travail des équipes de gestion des biens immobiliers, particulièrement dans un contexte post-COVID, alors que les entreprises désireront offrir une expérience sans contact à leurs employés.

« Nous sommes enchantés de revenir à Montréal, où nous avions connu tant de succès avec les gens extraordinaires d'Investissement Québec et de Montréal International, s'est réjoui Chip Kruger, chef de la direction de SwiftCTRL. Mettre sur pied une équipe composée d'employés-actionnaires à Montréal nous confère un avantage concurrentiel. Nous avons aussi la chance de travailler avec des développeurs de grand talent et d'excellents fournisseurs tout en s'imprégnant de la culture d'innovation d'une métropole à seulement une heure de notre siège social new-yorkais. »

Au cours des deux prochaines années, SwiftCTRL souhaite former une équipe de plus de 25 développeurs hautement qualifiés, gestionnaires de produits et autres professionnels en soutien technique. MM. Steeve Béliveau et Guillaume Vachon dirigeront conjointement le nouveau centre technologique canadien. Ce sera un retour pour eux, qui ont fait partie du noyau d'employés de Waltz. « Nous sommes heureux de retravailler avec Chip à ce nouveau projet et nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de monter une équipe montréalaise », a mentionné Steeve Béliveau. « On a rarement l'occasion d'améliorer un produit que l'on connaît bien. C'est un plaisir de pouvoir le faire avec d'excellents partenaires et collègues », a ajouté Guillaume Vachon. SwiftCTRL s'est associée à Investissement Québec et Montréal International pour accélérer son expansion au Canada et tirer parti des solides réseaux des deux organismes, qui n'ont pas leur pareil pour aider les entreprises internationales à croître à Montréal.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à convaincre Chip Kruger et son équipe d'effectuer un retour en force dans la métropole, a affirmé Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. Grâce à son développement technologique, SwiftCTRL contribuera à rendre nos lieux et espaces plus accessibles et sécuritaires, notamment en cette période d'incertitude sanitaire. L'arrivée de SwiftCTRL confirme que notre écosystème montréalais est toujours aussi attrayant pour les entreprises qui souhaitent innover et lancer les technologies avant-gardistes. »

« L'expérience de Chip Kruger montre qu'il y a quelque chose d'unique dans l'écosystème technologique de Montréal qui incite les entrepreneurs à y investir. L'ouverture du nouveau centre de recherche et développement de SwiftCTRL à Montréal est certainement un signe de la vitalité de ce secteur, a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal. Le bassin de talents qualifiés dans notre ville est incroyable. Il y a plus de 179 000 travailleurs en technologie dans la région, c'est une part importante de notre économie. »

L'entreprise procède activement à des embauches à Montréal. Tous les postes à pourvoir sont annoncés sur son site Web.

À propos de SwiftCTRL ( https://swiftctrl.com/ )

SwiftCTRL Inc., avec sa filiale montréalaise SwiftCTRL Technologies Canada Inc., est une société de technologie immobilière gérée par des employés-actionnaires offrant d'innovants systèmes de contrôle des accès et des visiteurs à l'intention des gestionnaires immobiliers et des grandes entreprises. Elle a été fondée en 2020 par Chip Kruger et d'autres membres de l'entreprise Waltz, après le rachat de cette dernière, en 2019. Axée sur l'intégration et les partenariats, SwiftCTRL vise à proposer un portail unique de gestion des accès pour l'ensemble de votre portefeuille immobilier.

À propos de Montréal International ( www.montrealinternational.com )

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec ( www.investquebec.com/quebec )

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

