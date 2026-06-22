Suzane Louchard nommée Vice-présidente - Programmes et opérations de la Société Économique de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre de l'exercice de transformation organisationnelle amorcé le 5 février dernier, c'est avec enthousiasme que la Société Économique de l'Ontario (SÉO) annonce la nomination de Suzane Louchard au poste de Vice-présidente - Programmes et opérations, un rôle clé pour maximiser l'impact de la SÉO auprès de l'écosystème économique francophone et bilingue de l'Ontario.

Suzane Louchard (Groupe CNW/Société Économique de l'Ontario (SÉO))

La nomination de Suzane Louchard survient à la suite de celle de Soufiane Koussih, récemment nommé Vice-président - Services corporatifs. Ces deux arrivées viennent bonifier l'équipe de direction de la SÉO et contribuent à créer une structure adaptée à sa croissance, à la complexité de ses programmes et à sa volonté d'accroître son impact auprès des communautés francophones et bilingues de l'Ontario.

Dans ses fonctions, Mme Louchard veillera notamment à assurer le leadership stratégique et opérationnel du développement, de la performance globale et de l'impact des programmes et des projets de la SÉO.

« L'arrivée de Suzane Louchard nous donne les moyens de traduire notre réorganisation en résultats concrets pour nos clientèles, nos partenaires et nos équipes », a déclaré Catherine B. Bachand, directrice générale de la SÉO. « Sa riche expérience nous permettra également de mettre sur pied la prochaine génération de programmes et de projets qui viendront répondre aux vastes défis et opportunités que présente l'économie ontarienne. »

Gestionnaire chevronnée depuis plus de 25 ans, Suzane Louchard est déterminée à mettre son expérience au profit de la SÉO : « Je suis très heureuse de me joindre à la SÉO durant cette phase de son évolution et de pouvoir contribuer concrètement à son développement », affirme-t-elle. « Ce qui m'interpelle particulièrement, c'est de savoir que mon travail aura une incidence directe sur la capacité de la SÉO à transformer ses orientations stratégiques en retombées concrètes pour les entrepreneurs, les employeurs, les nouveaux arrivants francophones et bilingues ainsi que les collectivités francophones de l'Ontario. »

Un parcours professionnel impressionnant

Suzane Louchard occupe présentement le poste de directrice principale, programmation francophone, chez Alinea International, où elle gère un portefeuille de programmes de plus de 50 millions de dollars. Au fil des ans, elle a également développé et dirigé des portefeuilles d'envergure similaire au sein d'organisations nationales et internationales, tout en gérant des relations complexes avec des bailleurs de fonds publics et privés, en établissant des partenariats institutionnels stratégiques et en contribuant à la mise en œuvre de programmes dans des environnements exigeants et multilatéraux.

Passionnée par l'intégration des nouveaux arrivants et la Francophonie, ses mandats l'ont menée à travailler au sein d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi qu'à l'international, en Haïti et en Afrique francophone, durant plus de 20 ans.

Mme Louchard entrera officiellement en fonction le 13 juillet 2026.

À propos de la SÉO

Fondée il y a plus de 25 ans, la Société Économique de l'Ontario (SÉO) joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'économie francophone et bilingue de l'Ontario, un pilier important de la compétitivité canadienne. S'appuyant sur une équipe mobilisée d'une quarantaine d'employés répartis à travers la province, la SÉO appuie l'émergence de nouvelles entreprises et soutient la croissance des entreprises existantes, accompagne les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes francophones et bilingues dans leur intégration au marché du travail par l'accès à des emplois de qualité, appuie les employeurs dans leurs efforts de recrutement de main-d'œuvre bilingue qualifiée et soutient le développement économique des collectivités grâce à un ensemble d'initiatives et de programmes.

La SÉO bénéficie de l'appui de partenaires stratégiques essentiels à la réalisation de son mandat, notamment le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada), le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds d'habilitation des communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM), ainsi que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), notamment dans le cadre du Programme d'établissement et du Programme d'appui à l'immigration francophone (PAIF). Ce soutien financier et stratégique permet à l'organisation de mettre en œuvre des initiatives structurantes, adaptées aux réalités des communautés francophones de l'Ontario, et de contribuer concrètement à leur prospérité.

SOURCE Société Économique de l'Ontario (SÉO)

Pour de plus amples détails : François Legault, Gestionnaire des communications et des relations externes par intérim, Société Économique de l'Ontario, 613-390-2871, [email protected]