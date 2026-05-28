OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Société Économique de l'Ontario (SÉO) poursuit le déploiement de sa nouvelle structure avec la nomination de Soufiane Koussih à titre de vice-président - Services corporatifs.

Dirigeant chevronné cumulant plus de vingt ans d'expérience en leadership organisationnel, en gouvernance, en finances et en transformation opérationnelle, M. Koussih possède une expertise reconnue dans la mise en place d'organisations performantes et durables dans des environnements complexes et financés par des fonds publics.

Son parcours l'a notamment amené à œuvrer auprès d'organisations nationales et internationales, dont le Programme des Nations Unies pour le développement et CARE Canada. M. Koussih occupe actuellement le poste de directeur des services corporatifs au Centre de santé communautaire du Centre-ville à Ottawa, où il supervise notamment les finances, les technologies de l'information, les opérations administratives, les communications et les ressources humaines pour une organisation comptant plus de 200 employés.

Cette nomination s'inscrit dans la phase de transformation organisationnelle récemment amorcée par la SÉO, annoncée dans son communiqué du 5 février 2026. Cette transformation a pour objectif de renforcer l'arrimage organisationnel, d'optimiser le fonctionnement opérationnel, de consolider ses fondations et de maximiser son impact auprès des entreprises, des entrepreneurs, des employeurs, des nouveaux arrivants francophones et bilingues et des collectivités qu'elle dessert partout en Ontario.

Elle reflète également la volonté de la SÉO de soutenir l'expansion de ses initiatives économiques à travers la province, de développer de nouveaux partenariats stratégiques et d'accroître sa portée au sein de l'écosystème francophone et bilingue national et international.

La création du poste de vice-président -- Services corporatifs répond directement à cette volonté de consolider les fonctions stratégiques de l'organisation. Relevant de la direction générale, M. Koussih jouera un rôle clé dans la gouvernance, la performance organisationnelle, la gestion des risques, la transformation numérique et la pérennité financière de la SÉO.

« L'arrivée de Soufiane Koussih à la SÉO survient à un moment important dans l'évolution de l'organisation », a déclaré la directrice générale, Catherine B. Bachand. « La profondeur de son expérience et son leadership stratégique contribueront à renforcer les capacités de la SÉO alors que nous poursuivons notre croissance et consolidons le positionnement de l'organisation à long terme. »

M. Koussih s'est dit enthousiaste de contribuer à cette nouvelle phase de développement de la SÉO.

« Je suis honoré de me joindre à une organisation aussi engagée et ambitieuse. Ce qui me motive particulièrement, c'est la possibilité de contribuer, aux côtés de l'équipe de la SÉO, à renforcer les capacités organisationnelles qui soutiennent directement sa mission et sa croissance. En misant sur la rigueur, la collaboration et une vision commune, nous pourrons consolider les fondations de l'organisation, améliorer l'expérience des clients et des partenaires, et accroître durablement l'impact de la SÉO. »

M. Koussih entrera officiellement en fonction le 22 juin 2026. Vous pouvez lire l'avis de nomination pour plus de détails. Vous pouvez aussi télécharger sa photo.

À propos de la SÉO

Fondée il y a plus de 25 ans, la Société Économique de l'Ontario (SÉO) joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'économie francophone et bilingue de l'Ontario, un pilier important de la compétitivité canadienne. S'appuyant sur une équipe mobilisée d'une quarantaine d'employés répartis à travers la province, la SÉO appuie l'émergence de nouvelles entreprises et soutient la croissance des entreprises existantes, accompagne les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes francophones et bilingues dans leur intégration au marché du travail par l'accès à des emplois de qualité, appuie les employeurs dans leurs efforts de recrutement de main-d'œuvre bilingue qualifiée et soutient le développement économique des collectivités grâce à un ensemble d'initiatives et de programmes.

La SÉO bénéficie de l'appui de partenaires stratégiques essentiels à la réalisation de son mandat, notamment le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada), le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds d'habilitation des communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM), ainsi que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), notamment dans le cadre du Programme d'établissement et du Programme d'appui à l'intégration des francophones (PAIF).Ce soutien financier et stratégique permet à l'organisation de mettre en œuvre des initiatives structurantes, adaptées aux réalités des communautés francophones de l'Ontario, et de contribuer concrètement à leur prospérité.

SOURCE Société Économique de l'Ontario (SÉO)

Pour de plus amples détails : François Legault, Gestionnaire des communications et des relations externes par intérim, Société Économique de l'Ontario, 613-390-2871, [email protected]