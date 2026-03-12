En misant sur l'expertise du cabinet Humanis Recrutement exécutif, la Société Économique de l'Ontario (SÉO) désire consolider son équipe et renforcer sa capacité à jouer pleinement son rôle, dans un contexte économique en profonde transformation.

OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - À la suite d'un processus d'appel d'offres, la Société Économique de l'Ontario a retenu le cabinet Humanis Recrutement exécutif pour l'accompagner dans la prochaine étape de sa transformation organisationnelle. L'équipe de Humanis contribuera à attirer des talents francophones et bilingues qui viendront renforcer la SÉO et accroître son impact au sein de l'écosystème économique de l'Ontario.

Rappelons que la restructuration de la SÉO vise entre autres à décloisonner ses équipes, notamment grâce au regroupement des activités sous deux nouvelles vice-présidences : l'une dédiée aux programmes et aux opérations et l'autre aux services corporatifs.

Selon Catherine B. Bachand, directrice générale de la SÉO, « Dans un contexte de transformation organisationnelle, il est essentiel de nous entourer de partenaires qui nous aident à atteindre nos objectifs. La vaste expérience de Humanis et sa compréhension de l'environnement dans lequel évolue la SÉO sont des atouts stratégiques importants pour nous aider à bâtir une équipe de direction solide et mobilisée. »

Exerçant ses activités à l'échelle du Canada, Humanis Recrutement exécutif se distingue par une approche axée sur l'alignement culturel, la vision organisationnelle et l'impact à long terme dans le recrutement de dirigeants et de cadres stratégiques. Cette collaboration s'avère d'autant plus pertinente que Humanis possède une expérience reconnue dans le recrutement et l'intégration de leaders bilingues évoluant en contexte minoritaire.

« La pérennité de la SÉO repose sur des leaders capables de porter sa mission, d'incarner sa vision et de contribuer activement à son rayonnement », ajoute Yanouk Poirier, associé-directeur chez Humanis. « Nous sommes honorés d'accompagner la Société Économique de l'Ontario dans cette étape structurante de son évolution et de mettre notre expertise au service de l'ensemble de l'écosystème économique de l'Ontario. »

Les personnes intéressées à contribuer à cette phase de croissance et de repositionnement stratégique de la SÉO sont invitées à consulter les descriptions des rôles actuellement ouverts et à soumettre leur candidature via le lien : https://www.seo-ont.ca/carrieres. D'autres opportunités seront progressivement affichées au cours des prochaines semaines.

À propos de la Société Économique de l'Ontario

Fondée il y a plus de 25 ans, la Société Économique de l'Ontario (SÉO) contribue activement à la vitalité économique des communautés francophones et bilingues de l'Ontario. S'appuyant sur une quarantaine d'employés répartis à travers la province, la SÉO favorise l'émergence de nouvelles entreprises et soutient la croissance des entreprises existantes, accompagne les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes francophones et bilingues dans leur intégration au marché du travail par l'accès à des emplois de qualité, appuie les employeurs dans leurs efforts de recrutement et soutient le développement économique des collectivités grâce à un ensemble d'initiatives et de programmes. https://www.seo-ont.ca/

À propos de Humanis Recrutement exécutif

Humanis Recrutement exécutif est un cabinet canadien spécialisé en recherche de dirigeants et en acquisition de talents stratégiques. Présent à l'échelle nationale, Humanis accompagne des organisations publiques, privées et à but non lucratif dans l'identification, l'évaluation et l'intégration de leaders capables de soutenir leur croissance et leur transformation, avec une approche centrée sur l'humain et la performance durable. https://www.humanisconseils.com/

Contacts médias : SÉO, François Legault, Gestionnaire par intérim, Communications et Relations externes, 613-390-2871, [email protected]; Humanis Recrutement exécutif, Stéphanie Larose, Communication, [email protected]