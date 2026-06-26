Des entreprises francophones misent sur le commerce interprovincial pour diversifier leurs marchés

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Dans un contexte marqué par les discussions entourant la renégociation de l'ACEUM et la volonté croissante de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, une vingtaine d'entreprises francophones et bilingues de l'Ontario ont participé à deux missions économiques organisées par la Société Économique de l'Ontario (SÉO) en partenariat avec la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA).

Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (Groupe CNW/Société Économique de l'Ontario (SÉO))

De Toronto à Ottawa, puis jusqu'au Nouveau-Brunswick, ces missions ont démontré que la francophonie d'affaires peut jouer un rôle structurant dans la diversification des marchés au pays, dans un contexte où les gouvernements fédéral et provinciaux cherchent à réduire les obstacles au commerce interprovincial pour être en mesure de mieux faire face aux tarifs américains.

Ces missions avaient un objectif clair : aider des entreprises francophones ontariennes à sortir de leur marché naturel en créant des liens d'affaires concrets avec d'autres régions du pays. Elles ont permis à leurs dirigeants de mieux comprendre les marchés visés, d'élargir leur réseau et de poser les bases de nouvelles collaborations d'affaires entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, dans les secteurs industriel, manufacturier, technologique, énergétique et agroalimentaire notamment.

« Ce modèle fonctionne parce qu'il part des besoins réels des entreprises. En misant sur la force du réseau et sur l'appui de partenaires bien enracinés dans leurs marchés, nous pouvons aider les entreprises francophones et bilingues de l'Ontario à transformer les rencontres en occasions d'affaires concrètes. C'est une approche que nous souhaitons poursuivre avec d'autres provinces afin de renforcer les liens économiques est-ouest, d'appuyer la croissance des entreprises au Canada et d'ouvrir la voie vers d'autres marchés francophones », a déclaré Catherine B. Bachand, directrice générale de la SÉO.

La première mission a eu lieu en Ontario à la fin avril. Elle a permis à la délégation de rencontrer des acteurs économiques, des organisations et des partenaires d'affaires potentiels à Toronto et à Ottawa. La seconde mission s'est déroulée au Nouveau-Brunswick la semaine dernière. Organisée en collaboration avec le Conseil économique du Nouveau-Brunswick - RDÉE Nouveau-Brunswick, elle a permis à la délégation de tenir plus de quarante rencontres avec une trentaine d'entreprises et d'organismes économiques, ouvrant la voie à des suivis concrets et à de nouvelles collaborations commerciales entre les deux provinces.

« Ce que la Société Économique de l'Ontario et le RDÉE Nouveau-Brunswick démontrent avec ces missions, c'est que la francophonie économique dispose déjà, au pays, de marchés, d'expertises et de partenaires capables de se renforcer mutuellement. Dans le contexte actuel, où les entreprises cherchent à diversifier leurs débouchés et à consolider leurs chaînes d'approvisionnement, cette capacité à créer des liens d'affaires entre les régions devient un avantage stratégique. Lorsque des membres du RDÉE collaborent de cette façon, les entrepreneurs en récoltent directement les bénéfices, avec de nouveaux contacts, de nouvelles perspectives d'affaires et une meilleure capacité à grandir ici, au Canada. », a déclaré Yan Plante, président-directeur général du RDÉE Canada.

Le Canada compte plus de 116 000 entreprises francophones en contexte minoritaire, dont 60 000 se trouvent en Ontario. 40 % de ces entreprises génèrent des revenus annuels de plus de 1 million de dollars. Dans un pays de plus de 41 millions d'habitants, où plus de 10 millions de personnes peuvent soutenir une conversation en français, ce potentiel dépasse largement les frontières provinciales. Le marché canadien peut aussi devenir un tremplin vers d'autres marchés francophones, ici comme à l'international.

« L'entrepreneuriat francophone constitue une force économique stratégique pour l'Ontario et un moteur essentiel de croissance pour le Canada ainsi que pour les marchés internationaux », a déclaré Jean-Claude Camus, directeur général de la FGA. « Ces missions commerciales permettent non seulement de renforcer la visibilité et le positionnement de nos entreprises, mais aussi d'établir des partenariats durables et de créer de nouvelles occasions d'affaires dans différents marchés. »

À propos de la SÉO

Fondée il y a plus de 25 ans, la Société Économique de l'Ontario (SÉO) joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'économie francophone et bilingue de l'Ontario, un pilier important de la compétitivité canadienne. S'appuyant sur une équipe mobilisée d'une quarantaine d'employés répartis à travers la province, la SÉO appuie l'émergence de nouvelles entreprises et soutient la croissance des entreprises existantes, accompagne les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes francophones et bilingues dans leur intégration au marché du travail par l'accès à des emplois de qualité, appuie les employeurs dans leurs efforts de recrutement de main-d'œuvre bilingue qualifiée et soutient le développement économique des collectivités grâce à un ensemble d'initiatives et de programmes.

La SÉO bénéficie de l'appui de partenaires stratégiques essentiels à la réalisation de son mandat, notamment le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada), le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds d'habilitation des communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM), ainsi que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), notamment dans le cadre du Programme d'établissement et du Programme d'appui à l'intégration des francophones (PAIF). Ce soutien financier et stratégique permet à l'organisation de mettre en œuvre des initiatives structurantes, adaptées aux réalités des communautés francophones de l'Ontario, et de contribuer concrètement à leur prospérité.

À propos de la FGA

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques. Elle met en valeur la francophonie en affaires grâce à des services aux entreprises, des activités de réseautage et des initiatives axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

SOURCE Société Économique de l'Ontario (SÉO)

Pour un complément d'information : François Legault, Gestionnaire des Communications et des Relations externes par intérim, Société Économique de l'Ontario, 613-390-2871, [email protected]