Des invasions extraterrestres aux apocalypses zombies, Zero Latency VR offre des sensations fortes et des frissons dans une expérience d'Halloween inégalée!

MELBOURNE, Australie, 29 octobre 2024 /CNW/ - En cette Halloween, Zero Latency VR vous invite, vous et vos amis, à vivre des expériences palpitantes à vous donner le tournis comme nulle autre. Avec une gamme exclusive de jeux de réalité virtuelle éblouissants mettant en vedette des extraterrestres, des zombies, des robots malhonnêtes et même des pirates, nous sommes la destination de choix pour une saison effrayante inoubliable!

Zero Latency VR - Qu’allez-vous réveiller?

Préparez-vous à affronter les terrifiants tyrans de Space Marine VR, ou à repousser des essaims de morts en marchant dans Outbreak et Undead Arena. Si les cauchemars de science-fiction sont plus votre style, attaquez-vous à des robots d'intelligence artificielle malveillants dans Singularity, où la survie est loin d'être assurée. Vous préférez la vie d'un pirate? Explorez une île sinueuse et affrontez de dangereux boucaniers à Far Cry VR. Cette Halloween, Zero Latency VR offre le mélange parfait d'excitation palpitante et de sensations fortes.

Zero Latency VR offre une expérience de réalité virtuelle unique et en déplacement libre, où vous et jusqu'à sept amis pouvez vous immerger dans nos aventures palpitantes. En cette Halloween, nous avons augmenté l'intensité, transformant nos arènes en terrains de jeu, de peur et de plaisir. Que vous combattiez des hordes extraterrestres, que vous surviviez à une apocalypse de zombies ou que vous vous battiez contre la montre pour vaincre des robots tueurs, chaque expérience promet de vous garder sur vos gardes - et peut-être même de vous faire crier.

« L'Halloween est un moment clé de notre calendrier, et il s'agit d'offrir des émotions fortes, un suspense à couper le souffle et des expériences inoubliables », a déclaré Hayley McKenzie, directeur du marketing de Zero Latency VR. « À la suite de la croissance et du succès phénoménaux de notre marque, cette saison est l'occasion idéale de mettre en valeur ce que Zero Latency VR fait de mieux : des divertissements immersifs et intenses qui repoussent les limites du possible. Notre gamme de jeux effrayants réunit action, suspense et adrénaline pure, ce qui fait de cette Halloween le moment idéal pour que les visiteurs vivent la RV comme jamais auparavant ».

Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer l'Halloween qu'en plongeant dans le monde immersif de Zero Latency. Que vous repoussiez les menaces invisibles ou intergalactiques, nos expériences vous donneront des frissons pendant des jours. Réservez dès maintenant et commencez à vous amuser!

Trouvez l'arène Zero Latency VR la plus proche et vivez l'Halloween comme jamais auparavant : https://booking.zerolatencyvr.com/book-now

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif, repoussant les limites de ce qu'il est possible d'accomplir dans les expériences en espaces réels. En tant que plus grand réseau de RV en déplacement libre de la planète, avec plus de 100 sites de pointe établis dans plus de 26 pays, Zero Latency est l'endroit où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs fantasmes les plus fous. Depuis le lancement du premier site de RV en déplacement libre au monde en 2015, Zero Latency a électrifié plus de 4 millions de joueurs, les catapultant dans des batailles déchirantes contre les zombies, les pirates et les robots, et les défiant avec des casse-tête qui défient la gravité. Que vous incarniez un Space Marine féroce ou que vous fassiez équipe avec des amis pour des affrontements épiques à huit joueurs, Zero Latency propose des aventures époustouflantes qui dépassent de loin la réalité.

PERSONNE-RESSOURCE : Luke Mitchell, [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=IYrit_eZ2fI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/4991757/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg

SOURCE Zero Latency VR