MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la première plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer la réalisation du plan d'arrangement prévu par la loi précédemment annoncé (le « plan d'arrangement ») conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui vise la Société et Financière Sun Life inc. (« Sun Life »). Aux termes du plan d'arrangement, Sun Life a indirectement acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital de la Société (les « actions ») (autres que celles que détient déjà indirectement Sun Life et certaines actions détenues par des membres de la direction de la Société), pour une contrepartie en espèces de 5,15 $ par action (la « contrepartie »).

Maintenant que le plan d'arrangement est réalisé, il est prévu que les actions de la Société soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») peu après la date des présentes. La Société présentera par ailleurs une demande afin de cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Mesure requise de la part des actionnaires de la Société

Nous rappelons aux actionnaires inscrits de la Société qu'ils sont tenus de remettre à Services aux investisseurs Computershare Inc. une lettre d'envoi dûment remplie et signée, accompagnée de l'ensemble des documents requis, dont le ou les certificats d'actions et/ou du ou des avis du système d'inscription directe (SID) représentant les actions qu'ils détenaient, selon le cas. Les actionnaires inscrits qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide peuvent communiquer avec Computershare au numéro sans frais 1 800 564-6253, pour les appels de l'Amérique du Nord, ou au 1 514 982-7555 pour les appels de l'extérieur de l'Amérique du Nord, ou encore à l'adresse de courriel [email protected].

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan d'arrangement, veuillez vous reporter à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 17 août 2023, qui peut être consultée sous le profil de la Société sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent notamment comprendre des énoncés concernant le moment prévu de la radiation des actions de la cote de la TSX et le moment où la Société cessera d'être en émetteur assujetti. Ces énoncés sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement Dialogue. Tous les renseignements qui ne peuvent être considérés comme de nature historique de manière évidente peuvent constituer des énoncés prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être repérés par l'emploi de termes comme « prévisions », « hypothèses » ainsi que d'autres expressions semblables ou par l'emploi de verbes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », ou de verbes conjugués au futur ou au conditionnel. Les énoncés prospectifs que contient le présent communiqué sont fondés sur certains facteurs et sur certaines hypothèses formulées par les membres de la direction de Dialogue en fonction de leurs attentes, de leurs estimations, de leurs prévisions, de leurs hypothèses et de leurs convictions actuelles au sujet de leurs activités respectives et de l'arrangement et Dialogue ne peut offrir aucune garantie que les résultats réels seront conformes aux attentes des membres de la direction. Bien qu'ils estiment ces hypothèses raisonnables compte tenu de l'information dont ils disposent actuellement, elles peuvent se révéler inexactes. Ces énoncés prospectifs ne donnent aucune garantie à l'égard des événements ou du rendement futur et, par leur nature, ils comportent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes, et tiennent compte d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que Dialogue ait tenté de repérer tous les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des mesures, des événements ou des résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que des mesures, des événements ou des résultats diffèrent de ceux qui ont été anticipés ou prévus ou qui sont attendus. Ainsi, il ne peut y avoir aucune garantie que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus par ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, Dialogue ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective ni ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de son équipe de professionnels de la santé, elle offre ses services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégréeMC de Dialogue est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès à ses services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est le premier fournisseur de soins virtuels à obtenir l'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers de la sécurité et du niveau élevé de qualité des soins. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site Web de la Société au www.dialogue.co.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Jean Marc Ayas, Directeur principal, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Relations avec les médias: Jean-Christophe de Le Rue, Directeur principal, Relations publiques et gouvernementales, [email protected] / 613 806-0671