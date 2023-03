La Sun Life sera le partenaire de l'avant du maillot des équipes masculine et féminine seniors de Canada Basketball.

Les nouveaux maillots de l'équipe seront dévoilés aujourd'hui et ils seront portés par les deux équipes sur la scène internationale de la prochaine Coupe du monde masculine de basketball FIBA 2023 et de l'AmeriCup féminine 2023 cet été.

de l'AmeriCup féminine été. En tant que partenaire santé et mieux-être officiel de Canada Basketball, la commandite entre la Sun Life et Canada Basketball sera axée sur la promotion de la santé physique et mentale, ainsi que du mieux-être.

TORONTO, le 21 mars 2023 /CNW/ - Canada Basketball et la Sun Life ont conclu un accord de commandite sur plusieurs années qui fera de la Sun Life le partenaire santé et mieux-être officiel et le nouveau partenaire de l'avant du maillot de Canada Basketball.

« La commandite de la Sun Life avec Canada Basketball est le reflet de notre passion commune d'aider les gens à vivre de façon plus saine, a déclaré Milos Vranesevic, premier directeur du marketing à la Sun Life. Ensemble, nous avons une opportunité unique d'inspirer les Canadiens à vivre une vie saine et active grâce au sport. En soutenant nos équipes nationales, nous allons pouvoir interagir avec les clients de la Sun Life en Asie, en commençant par les Philippines et l'Indonésie à la prochaine Coupe du monde de la FIBA. Le moment est idéal. »

Le logo de la Sun Life apparaîtra sur le devant des maillots de match des équipes nationales seniors masculine et féminine du Canada à partir de cet été. L'équipe nationale senior féminine du Canada commencera sa route vers les Jeux olympiques avec une participation à l'AmeriCup féminine FIBA à partir du 1er juillet 2023. L'équipe nationale senior masculine du Canada participera à la Coupe du monde masculine de basketball FIBA à partir du 25 août 2023 qui se déroulera aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

« Aujourd'hui est sans aucun doute un jour historique pour Canada Basketball et nous sommes très heureux d'accueillir la Sun Life au sein de notre équipe talentueuse, a déclaré Michael Bartlett, président et directeur général de Canada Basketball. Quand nos équipes nationales seniors masculine et féminine rentreront sur le terrain cet été, elles le feront avec fierté non seulement avec le soutien de millions de Canadiens à travers le pays, mais aussi avec l'engagement de la Sun Life pour nous aider à atteindre les objectifs ambitieux de nos programmes. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec la Sun Life au cours des prochaines années. Nous continuerons à développer une stratégie de basketball sur 365 jours qui contribue à la santé et au mieux-être de tous les Canadiens. »

Cette commandite permet à la Sun Life d'élargir sa présence dans le milieu du basketball au Canada. Celle-ci permet également de renforcer le lien entre Canada Basketball, la Sun Life ainsi que la santé et le mieux-être. En 2017, la Sun Life est devenue le premier partenaire du maillot des Raptors de Toronto. En 2022, la Sun Life est ensuite devenue le partenaire santé et mieux-être officiel des Raptors de Toronto. L'année dernière, la Sun Life et Canada Basketball se sont associés pour remettre trois bourses de 10 000 $ à des organisations locales et régionales engagées à développer le basketball et à améliorer l'accès au sport organisé pour les communautés et les jeunes qui connaissent des difficultés financières.

En tant qu'entreprise engagée mondialement en durabilité, la Sun Life aspire à améliorer la santé et le mieux-être de tous. Grâce à cette nouvelle commandite, Canada Basketball et la Sun Life seront en mesure de rejoindre davantage de personnes au Canada et à travers le monde.

Cette entente de plusieurs année a été négociée par l'agence de partenariat commercial de Canada Basketball, OVG Canada. L'agence a commencé ses opérations en 2022, avec Canada Basketball comme premier client côté marque.

À propos de Canada Basketball :

Canada Basketball est l'organisme national de sport du basketball au Canada. Respecté à travers le monde, Canada Basketball est reconnu par la Fédération internationale de basketball (FIBA) et par le gouvernement du Canada comme étant le seul organisme de régie du basketball amateur au pays. Canada Basketball est un organisme à but non lucratif qui représente les intérêts du basketball, offre une vision et un leadership en plus d'assurer la coordination de tous les secteurs d'activités liés à ce sport au pays.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

