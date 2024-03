SUDBURY, ON, le 3 mars 2024 /CNW/ - Profitant de la demande mondiale croissante pour des minéraux critiques, Sudbury demeure au premier plan des avancées de la haute technologie dans le secteur des véhicules électriques à batterie (VEB) et de l'électrification des mines, se laissant propulser par ses plus de 300 compagnies de fournitures, de technologies et de services miniers.

Près de 115 compagnies sudburoises exposeront fièrement leur capacité d'innovation à l'occasion du congrès annuel de la Prospectors and Developers Association of Canada ou PDAC (association canadienne des prospecteurs et développeurs), la plus importante rencontre du secteur de l'exploration minérale et des mines au monde qui se déroule à Toronto du 3 au 6 mars 2024. La Ville du Grand Sudbury y participera aussi, derrière le stand d'information 653.

« Sudbury possède les terres, les talents et les ressources nécessaires pour favoriser l'innovation et la durabilité dans le secteur des fournitures et des services miniers, a indiqué Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury. Ces ressources nous permettent de répondre aux besoins liés à la transformation des VEB et à l'électrification des mines partout dans le monde. Nous mettons en œuvre des politiques et appuyons les investissements dans l'infrastructure afin de stimuler le développement des affaires et de continuer d'offrir du soutien essentiel aux secteurs des VEB et des technologies propres. »

Plus de 140 années se sont écoulées depuis la découverte du premier gisement de nickel et Sudbury possède une expertise complète couvrant la chaîne d'approvisionnement en entier, depuis l'exploitation minière et la fabrication jusqu'à la mobilité et au recyclage. Ce legs est enrichi par des décennies d'expérience reconnue à l'échelle mondiale, accumulée par l'entremise des efforts de reverdissement, de remise en état et de durabilité.

Jouant le rôle de modèle de l'électrification minière, les établissements postsecondaires de Sudbury ont lancé des programmes de VEB visant à générer une main-d'œuvre qualifiée et à donner naissance à des initiatives de recherche et de développement de pointe.

Dans le cadre du congrès de la PDAC, la Ville du Grand Sudbury sera l'hôte de la soirée sociale avec la grappe minière de Sudbury, laquelle est commanditée par 29 entreprises locales. L'on s'attend à accueillir plus de 500 invités à cette soirée exclusive, offrant une tribune de réseautage unique aux délégués internationaux, aux compagnies minières internationales, aux fournisseurs locaux et aux intervenants clés des secteurs miniers public et privé.

« La forte participation sudburoise au congrès de la PDAC constitue une preuve de notre leadership mondial bien établi dans les secteurs des mines et des minéraux critiques, a souligné Ed Archer, administrateur en chef de la Ville du Grand Sudbury. Cette soirée représente une occasion unique de souligner notre expertise et notre réceptivité à l'investissement, tout en encourageant une collaboration sérieuse avec les intervenants et les investisseurs de partout dans le monde. »

Pour maintenir cet élan dynamique, la troisième édition annuelle du congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » sera tenue les 29 et 30 mai au Cambrian College, à Sudbury. Cet événement phare offrira une occasion décisive de tisser des liens entre les secteurs ontariens de l'automobile, des technologies propres, de la fabrication et des mines. Des renseignements additionnels sont disponibles à https://investsudbury.ca/fr/bevindepth2024/.

Pour explorer encore davantage la vaste gamme de possibilités liées aux VEB et à l'électrification des mines à Sudbury, nous vous invitons à visiter le site https://investsudbury.ca/fr/.

