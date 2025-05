SUDBURY, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - La quatrième édition du congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » sur les véhicules électriques à batterie aura lieu les 28 et 29 mai 2025 dans le Grand Sudbury (Ontario).

Côtoyez des leaders dans les secteurs des mines, de l'automobile, du traitement des minéraux, de la technologie des batteries, de l'énergie propre, du gouvernement et autres alors qu'ils collaborent au développement d'idées et de solutions pour une chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques véritablement intégrée qui s'étend « des mines à la mobilité ».

VEB en profondeur : des mines à la mobilité (Groupe CNW/City of Greater Sudbury)

Ce congrès poursuivra le dialogue sur les défis et les possibilités d'établir au Canada un approvisionnement durable et éthique en minéraux critiques. Compte tenu du paysage géopolitique actuel, on discutera aussi cette année de l'urgent besoin de développer notre infrastructure de traitement des matériaux de batterie, en explorant ce à quoi cette infrastructure pourrait ressembler et comment l'Ontario et l'ensemble du Canada pourraient y parvenir.

« Notre ville est à l'avant-garde de la construction d'une chaîne d'approvisionnement sûre et durable en matériaux de batteries », a dit le maire du Grand Sudbury, M. Paul Lefebvre. « Grâce à son expertise de classe mondiale en matière d'exploitation minière et de traitement des minéraux, le Grand Sudbury joue un rôle essentiel dans l'avancement de la souveraineté économique du Canada et dans le passage à l'énergie propre à l'échelle mondiale. La conférence BEV In-Depth : La conférence « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » est un catalyseur pour l'innovation et la collaboration - réunissant les leaders de l'industrie pour façonner l'avenir de l'exploitation minière, de l'électrification et de la technologie des batteries.



Le congrès commencera par un souper dans la caverne Vale de Science Nord le mercredi 28 mai, où l'on entendra une allocution d'ouverture de Michael Pope, Ph. D., du Centre de recherche sur les batteries et l'électrochimie de l'Ontario à l'Université de Waterloo, qui cherchera à démystifier l'innovation technologique dans le domaine des batteries de véhicules électriques et leur adoption future.

Un congrès d'une pleine journée suivra le jeudi 29 mai au Cambrian College d'arts appliqués et de technologie avec un discours d'ouverture de Priya Tandon, nouvelle présidente de l'Association minière de l'Ontario, et plus de 30 autres conférences tout au long de la journée. Cette année, le congrès comprendra également un enregistrement en direct d'un nouvel épisode du balado The Unlikely Innovators, axé sur le commerce, les tarifs douaniers et la « forteresse Canada ». Il y aura également une impressionnante exposition de véhicules électriques à batterie conçus pour les consommateurs et l'industrie minière que les conférenciers et le public pourront visiter.

« Alors que nous préparons la quatrième édition annuelle du congrès "VEB en profondeur : des mines à la mobilité", nous reconnaissons le rôle important qu'il a joué dans l'avancement de nos objectifs de développement durable, d'innovation et d'approvisionnement sécuritaire pour les matériaux de batterie », a dit Shari Lichterman, administratrice en chef de la Ville du Grand Sudbury. « En favorisant la collaboration entre les chefs de file de l'industrie, nous cherchons à dynamiser les progrès qui profiteront à notre communauté et au secteur minier et qui soutiendront l'avenir de l'énergie propre de l'Ontario. »

Le congrès donnera la parole à un large éventail de conférenciers, y compris des représentants de ces organismes :

Adamas Intelligence

Association des fabricants de pièces d'automobile (AFPA)

Battery Metals Association of Canada

Clean Energy Canada

First Nations Major Projects Coalition (FNMPC)

Indigenous Centre of Excellence for Mineral Development

Ministère de l'Énergie et des Mines

Association minière de l' Ontario

RBC Marchés des capitaux

Trillium Network for Advanced Manufacturing

Les noms d'autres personnes qui prononceront des conférences seront annoncés à l'approche de l'événement.

Il y aura aussi une tournée précongrès facultative qui commencera par une tournée de la première mine d'essai du monde, le Centre souterrain NORCAT.

Le 4e congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » est présenté par Cambrian College, la Ville du Grand Sudbury, l'Electric Vehicle Society, Frontier Lithium et l'Université Laurentienne, en coopération avec le Centre d'excellence en innovation minière, Electric Autonomy Canada et le Contre d'innovation de l'Ontario.

Pour obtenir tous les renseignements sur le congrès et l'inscription, veuillez consulter le www.bevindepth.ca/fr.

