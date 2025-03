GRAND SUDBURY, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le Grand Sudbury a vécu une année de transformation en 2024, marquée par de grandes avancées au chapitre de la croissance démographique, de l'aménagement de logements, des soins de santé et du développement économique. Ces réalisations continuent de renforcer la position du Grand Sudbury en tant que carrefour prospère et dynamique dans le Nord de l'Ontario.

« La croissance qu'a connue le Grand Sudbury en 2024 témoigne de la résilience et de la solide direction de notre communauté, a expliqué Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury. Nos efforts à attirer de nouveaux résidents et investissements produisent des résultats tangibles, transformant notre ville en un meilleur endroit où vivre, travailler et s'amuser. Nous avons hâte de poursuivre sur cet élan en 2025 et de saisir les nouvelles possibilités d'investissement et de développement. »

Selon la plus récente estimation de Statistique Canada, la population du Grand Sudbury a atteint 179 965 habitants, ce qui représente une hausse considérable comparativement à l'estimation de 175 307 habitants en 2022. Cette augmentation est attribuable à diverses initiatives stratégiques, comme le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN), lequel a pris fin en août 2024 après avoir approuvé 1 400 candidats et accueilli 2 700 nouveaux résidents depuis 2019. Plus récemment, l'on annoncé que le Grand Sudbury a été choisi pour participer au Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales (PPICR) et au Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones (PPICF). Ces deux programmes, qui devraient être lancés plus tard cette année, nous aideront à respecter l'engagement de la Ville du Grand Sudbury à attirer des travailleurs talentueux et à encourager la diversité.

L'aménagement de logements demeure un pilier clé de la stratégie de croissance du Grand Sudbury. Tout au long de 2024, 148 permis de nouvelle construction résidentielle et 1 122 permis de modifications ou de rénovations résidentielles ont été délivrés, pour une valeur totale de construction de plus de 282 millions de dollars. Les projets de construction comme le projet Manitou, qui créera 349 logements pour personnes âgées, et la conversion d'un hôtel de trois étages en 66 logements témoignent de l'engagement à procurer des foyers abordables et désirables aux résidents du Grand Sudbury. Dans le secteur de la construction industrielle, commerciale et institutionnelle (ICI), la Ville du Grand Sudbury a délivré 302 permis, pour une valeur totale de construction de plus de 277 millions de dollars. Les projets d'envergure, comme la construction de nouveaux local et bureaux syndicaux pour la section locale 128 de la Fraternité internationale des chaudronniers, la construction de la nouvelle station de relèvement St. Charles et l'ajout et les modifications intérieures à Lactalis, soulignent les investissements et le développement continus partout dans le Grand Sudbury et dans les divers secteurs. Le Grand Sudbury a également été reconnu par la Société d'évaluation foncière des municipalités comme étant la plus importante municipalité dans le Nord-Est de l'Ontario dans son document d'information sur le rôle d'évaluation de 2024, avec une nouvelle évaluation s'élevant à 181 millions de dollars.

Le secteur des soins de santé dans le Grand Sudbury a connu une grande croissance en 2024, accueillant douze nouveaux médecins de famille et 22 spécialistes de domaines critiques, comme la cardiologie, l'oncologie et la médecine d'urgence. Dans le cadre du programme Practice Ready Ontario (programme d'évaluation de la capacité à exercer), l'on a recruté neuf candidats, dont quatre ont commencé à exercer leur profession dans la communauté en décembre.

Le secteur de la production cinématographique s'est épanoui, avec 30 projets de tournage ayant été échelonnés sur 397 jours, contribuant pour 15,8 millions de dollars en dépenses directes locales. La municipalité a aussi accueilli plusieurs grandes conférences et activités, y compris la Conférence des régions et des villes minières de l'Organisation de coopération et de développement économiques et la Conférence de la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario, lesquelles ont attirés des délégations nationales et internationales et ont souligné l'excellent leadership du Grand Sudbury dans les domaines des activités minières, de la durabilité et de l'innovation.

« 2024 a été une année de transformation pour le Grand Sudbury, avec de grandes réalisations au chapitre des soins de santé, du développement économique, de l'attraction de talents et des infrastructures, a souligné Kevin Fowke, administrateur en chef par intérim. Ces réalisations nous offrent un aperçu de l'avenir de la municipalité, où nous continuerons d'investir et de croître afin de maintenir la position du Grand Sudbury en tant que carrefour des affaires, de l'innovation et du leadership dans le Nord de l'Ontario. »

Pour avoir accès à la version intégrale du bulletin économique de 2024, veuillez visiter le site https://investsudbury.ca/fr/about-us/economic-bulletin/.

