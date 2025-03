SUDBURY, ON, le 2 mars 2025 /CNW/ - Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, et d'autres participants importants feront une annonce importante lors du congrès 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto, le lundi 3 mars.

L'annonce portera sur une initiative clé visant à stimuler la croissance économique et à renforcer l'avenir économique du Grand Sudbury et son rôle dans les industries mondiales.

Date et heure : Lundi 3 mars 2025, à 15 h 45

Lieu : PDAC 2025, Palais des congrès du Toronto métropolitain (Salon minier du nord de l'Ontario)

Le maire Lefebvre et d'autres participants importants seront disponibles pour des entrevues avec les médias après l'annonce.

SOURCE City of Greater Sudbury

Personne-ressource pour les médias : Ken Bonder, Spécialiste en communication stratégique, Bureau du maire, Ville du Grand Sudbury, Tél. : 705 674-4455 poste 2515, Courriel : [email protected]