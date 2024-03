Les marques Hubba BubbaMD et BEHRMD lancent une couleur joyeuse de peinture rose au Canada, ajoutant une touche de fantaisie à votre décoration intérieure

TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - La science énonce que la couleur rose n'est pas une teinte à part entière1. En tant qu'entreprise professionnelle de tout ce qui est rose, Hubba BubbaMD, une marque de Mars, fait équipe avec la Behr Paint Company, un important fabricant de peinture pour les bricoleurs, afin de consolider le statut de la teinte dans le cœur, l'esprit et la maison des Canadiens et Canadiennes. Ensemble, ils ont créé Rose Hubba BubbaMD de BEHRMD, une teinte enjouée qui rayonne d'une énergie chaleureuse et fantaisiste, inspirant des bouffées infinies de plaisir, de créativité et de possibilités.

« Hubba Bubba s'engage à créer un monde de plaisir où chacun est encouragé à s'amuser et à jouer. Ce partenariat avec Behr est un prolongement de cet engagement », a déclaré Patrick Zeng, directeur du marketing, Mars Wrigley Canada. « Par le biais de cette collaboration, nous inspirons les Canadiens et Canadiennes à intégrer le rose et le jeu dans leur maison, tout en leur rappelant le plaisir nostalgique que représente Hubba Bubba. »

Cette association rose s'inscrit dans le mouvement de décoration qui stimule la production de dopamine, où la couleur est utilisée pour améliorer l'humeur et créer des espaces joyeux. Rose Hubba BubbaMD de BEHRMD est plus qu'une simple couleur de peinture. Cette teinte fantaisiste, qui rappelle la gomme balloune que nous aimons tant, ajoute un éclat de plaisir dans toute pièce.

« Nous savons que la couleur joue un rôle important dans l'environnement quotidien des gens, surtout à la maison », indique Erika Woelfel, vice-présidente, couleurs et services créatifs chez Behr Paint Company. « Rose Hubba BubbaMD de BEHRMD est la teinte joyeuse parfaite pour créer des murs d'accent, transformer des éléments du décor ou ajouter une touche de gaieté aux portes et garnitures. »

Pour célébrer ce lancement, les marques Hubba Bubba et BEHR s'associent à l'artiste visuelle Briony Douglas afin de souligner l'importance de la créativité dans la vie de tous les jours. La participation de Briony illustre la façon dont l'intégration du Rose Hubba BubbaMD de BEHRMD dans divers espaces peut apporter plaisir et joie. Suivez @briony dans les réseaux sociaux et partagez vos projets de bricolage inspirés par Hubba Bubba avec #HubbaBubbaPink en identifiant @behrpaint.

À compter du 26 mars 2024, Rose Hubba BubbaMD de BEHRMD (P120-3HB) sera disponible dans les formules de peinture hautement cotées DYNASTYMD de BEHR, MARQUEEMD de BEHR, BEHR ULTRAMC et BEHR PREMIUM PLUSMD, offertes exclusivement dans les magasins Home Depot Canada à l'échelle nationale.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated croit que le monde que nous voulons demain commence avec la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale, Mars transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Grâce à notre portefeuille diversifié et croissant de produits et services de confiserie, alimentaires et de soins aux animaux, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec près de 47 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus aimées au monde, comme Ben's Original™, CESAR®, EXCEL®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux domestiques grâce à notre réseau mondial de cliniques vétérinaires et de services de diagnostics, notamment AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™, à l'aide de technologie à la fine pointe afin de développer des programmes novateurs en dépistage de santé génétique et de tests d'ADN. Pour obtenir plus d'informations sur Mars, veuillez visiter le www.mars.com . Rejoignez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et YouTube .

À PROPOS DE BEHR PAINT COMPANY

Fondée en 1947, la Behr Paint Company est l'un des plus importants fabricants de peintures, apprêts, finis décoratifs, teintures et produits de préparation de surface et d'application destinés aux bricoleurs et professionnels des États-Unis, du Canada et du Mexique. L'entreprise, établie à Santa Ana en Californie et créatrice des marques BEHRMD, KILZMD, WHIZZ® et E&J®, se consacre à répondre aux besoins de projets des bricoleurs, professionnels, architectes et designers avec son engagement indéfectible envers la qualité, l'innovation et le rapport qualité-prix. Pour plus d'informations, visitez le fr.behr.ca . Les entrepreneurs professionnels en peinture et les designers peuvent visiter fr.behrpro.ca pour en savoir plus sur les produits, outils de peinture et services. La Behr Paint Company est une filiale de Masco Corporation (NYSE : MAS).

__________________________________ 1Butterworth, J. (11 janvier 2022). « La couleur rose existe-t-elle vraiment? » BBC Science Focus. Disponible sur https://www.sciencefocus.com/science/is-pink-a-real-colour.

