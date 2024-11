CHICAGO, 12 novembre 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Mars, Incorporated, qui fabrique des marques délicieuses et nutritives, dont BEN'S ORIGINAL™ et DOLMIO®, a annoncé la nomination de Dave Dusangh au poste de président régional pour l'Amérique du Nord, et de Hans Bakker au poste de directeur général régional de ses activités alimentaires et nutritionnelles en Europe. Ces nominations visent à tirer parti de la forte dynamique de l'entreprise et à stimuler la croissance continue et l'innovation dans le secteur dynamique de l'alimentation et de la nutrition. Dusangh et Bakker relèveront du président mondial de Mars Food & Nutrition, Shaid Shah, et commenceront ces rôles immédiatement.

« Je suis convaincu que Dave et Hans continueront de renforcer nos activités et nos marques, améliorant ainsi la valeur que nous offrons à nos clients et consommateurs dans leurs régions respectives, a déclaré M. Shah. « Leurs nominations soulignent notre engagement à investir dans les talents en tant que catalyseur fondamental d'un solide rendement commercial et de notre objectif inspirant : une meilleure alimentation aujourd'hui. Un monde meilleur demain™. « J'ai hâte de travailler avec eux dans leurs nouvelles fonctions. »

Dave Dusangh : Diriger la prochaine phase de croissance en Amérique du Nord

Avant de devenir président régional de Mars Food & Nutrition pour l'Amérique du Nord, Dave Dusangh était directeur général régional (GM) de Mars Food & Nutrition Europe, où il a stimulé la transformation et la croissance dans la région.

Dave a commencé à travailler sur Mars en 2011 avec Mars Pet Nutrition Canada et a dirigé Mars Food & Nutrition Canada en 2016. En 2018, il est également devenu directeur général de TASTY BITE® Amérique du Nord et s'est joint au conseil d'administration de Tasty Bite Eatables en Inde, un poste qu'il continue d'occuper. Dave possède une expertise en matière de relations avec la clientèle et de leadership d'équipe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la tête de Mars Food & Nutrition Amérique du Nord, il supervisera des marques comme BEN'S ORIGINAL™, SEEDS OF CHANGE® et TASTY BITE®.

« Je suis honoré de diriger les activités de Mars Food & Nutrition en Amérique du Nord et j'ai hâte de travailler avec nos talentueux associés alors que nous progressons vers une croissance accélérée, a déclaré M. Dusangh. « Je me concentrerai sur le renforcement de notre position de leader dans la catégorie et sur le maintien de la livraison de repas délicieux, pratiques et nutritifs pour répondre aux besoins changeants des consommateurs d'aujourd'hui. »

Hans Bakker : Favoriser le succès continu en Europe

Hans Bakker a assumé le rôle de directeur général régional pour Mars Food & Nutrition Europe avec un portefeuille de marques comprenant des marques de premier plan BEN'S ORIGINAL™, DOLMIO® et SUZI WAN®.

Hans travaille pour Mars depuis plus de 20 ans. Depuis 2021, il est vice-président de la transformation mondiale pour Mars Food & Nutrition, où il a dirigé des programmes de transformation visant à stimuler la croissance et la productivité dans les 30 pays où l'entreprise exerce ses activités. Avant d'occuper son poste à l'échelle mondiale, M. Hans a occupé des postes dans les ventes et le marketing avant de devenir directeur général de Mars Food & Nutrition Germany. Sa capacité à relever des défis complexes et à développer des talents fait de lui le leader idéal pour poursuivre sur cette lancée en Europe.

« L'Europe est une région dynamique et diversifiée, débordant de cultures et de traditions culinaires riches. « J'ai hâte de travailler avec nos associés passionnés de toute la région pour stimuler la croissance avec nos clients, concrétiser notre raison d'être et offrir des repas sains et nutritifs à nos consommateurs, a déclaré M. Bakker.

Mars Food & Nutrition continue de générer une croissance mondiale grâce à de nouvelles innovations de ses marques les plus connues, dont Ben's Original et Dolmio, et en faisant l'acquisition d'entreprises pionnières à croissance rapide comme Kevin Natural Foods. L'objectif demeure de fournir à tous des aliments sains, savoureux et accessibles de manière à protéger la planète et à soutenir ses agriculteurs.

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated, croit que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale de plus de 50 milliards de dollars, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de premier plan pour les soins des animaux de compagnie et de services vétérinaires soutient les animaux de compagnie partout dans le monde, et nos collations et produits alimentaires de qualité ravissent des millions de personnes chaque jour. We produce some of the world's best-loved brands including ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® and BEN'S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux de compagnie, dont BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™ couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, et notre entreprise mondiale de diagnostic vétérinaire ANTECH® offre des capacités révolutionnaires en matière de diagnostic des animaux de compagnie. Les cinq principes de Mars - qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté - inspirent nos 150 000 associés à agir chaque jour pour aider à créer un monde meilleur pour les gens, les animaux de compagnie et la planète.

Mars Food & Nutrition est un segment de Mars, Incorporated, qui compte 2 000 associés dans le monde. Certaines des plus grandes marques alimentaires au monde, comme Ben's Original™, Kevin Natural Foods, Masterfoods®, SEEDS OF CHANGE®, Tasty Bite®, foodspring™ et DOLMIO®, sont présentes dans plus de 30 marchés dans le monde.

