Redécorez votre salle de bain sur le thème des Skittles, faites-vous tatouer votre saveur préférée ou organisez un mariage sur le thème des Skittles pour votre chat - Skittles veut voir jusqu'où vous êtes prêts à aller pour prouver votre amour. L'un de nos fans les plus audacieux remportera le prix ultime : un an de Skittles.

« Les amateurs de Skittles apprécient déjà la marque pour son côté ludique, décalé et sa créativité hors du commun, a déclaré Patrick Zeng, directeur du marketing chez Mars Wrigley Canada. Nous nous sommes donc dit : pourquoi ne pas récompenser leur passion pour la marque avec un cadeau tout aussi extravagant? Skittles Obsessed consiste à transformer un engagement minime en une expérience grandiose, tout en aidant peut-être les participants à surmonter leur peur de l'engagement. »

Skittles Obsessed tire parti de l'humeur de la génération Z, où tout peut sembler accablant à long terme, mais où il peut y avoir de petits gestes de loyauté absurdes? Tout à fait faisable. Considérez cela comme un engagement, mais de la taille d'une lentille et aux couleurs de l'arc-en-ciel. Inscrivez-vous dès maintenant à https://winsweetsummerprizes.ca/fr/committotherainbow pour avoir la chance de remporter un an de Skittles. Attention : les effets secondaires peuvent entraîner des choix vestimentaires aux couleurs acidulées, la construction d'un autel et des déclarations d'amour spontanées pour Skittles en public.

Le concours se terminera le 4 novembre 2025, à midi, lors de la Journée nationale des Skittles. Alors dépêchez-vous, montrez votre engagement envers Skittles avant que les dinosaures ne réapparaissent et s'accaparent tous les bonbons!

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated croit que le monde que nous voulons demain commence avec la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale, Mars transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Grâce à notre portefeuille diversifié et croissant de produits et services de confiserie, alimentaires et de soins aux animaux, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec près de 47 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus aimées au monde, comme Ben's Original™, CESAR®, EXCEL®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux domestiques grâce à notre réseau mondial de cliniques vétérinaires et de services de diagnostics, notamment AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnæus et VCA™, à l'aide de technologie à la fine pointe afin de développer des programmes novateurs en dépistage de santé génétique et de tests d'ADN. Pour obtenir plus d'informations sur Mars, visitez le www.mars.com . Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et YouTube .

SOURCE Mars, Incorporated

Pour tout complément d'information : Mars Wrigley : Tamar Nersesian, [email protected] ou Middle Child, Emily Boonstra, [email protected].