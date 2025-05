« Depuis plus de 30 ans, EXCEL accompagne avec confiance les Canadiens et Canadiennes dans leur vie quotidienne. C'est un compagnon de poche quand on veut se rafraîchir l'haleine, se sentir plus en confiance ou juste partager un moment entre amis », a déclaré Patrick Zeng, directeur du marketing à Mars Canada. « Aujourd'hui, avec un nouveau look audacieux et une campagne qui transporte EXCEL sur certaines des scènes estivales les plus légendaires du pays, nous faisons évoluer la marque pour qu'elle corresponde à l'énergie et à la confiance des moments culturels rassembleurs. »

Avec sa nouvelle identité visuelle, EXCEL® s'assure de préserver sa fraîcheur pour la nouvelle génération de mâcheurs de gomme, tout en revigorant ses amateurs de longue date. La nouvelle image de marque présente des angles vifs et dynamiques symbolisant ambition et confiance. Le contour givré, quant à lui, a évolué en éclat net et lumineux. Un clin d'œil à l'éclat d'un sourire! Un « power glow » qui donne vie à l'énergie unique de chaque arôme.

Le nouveau look fera son apparition au Canada à partir du mois de juin 2025.

Confiance de concert : une énergie audacieuse pour la scène musicale canadienne

La musique a toujours été un catalyseur de confiance, et cet été, EXCEL® prend d'assaut la scène. Après une saison 2024 couronnée de succès, EXCEL® est fière de poursuivre son partenariat avec Live Nation Canada et d'apporter de la « confiance de concert » aux personnes aimant la musique et la gomme.

Cet été, les expériences clés seront les suivantes :

Chew & Chill Patio EXCEL ® à Budweiser Stage : Le patio, c'est : des sièges ombragés, des photos parfaites et des chances de gagner des sièges surclassés exclusifs. Un endroit où se rassembler pour bavarder en groupe! Ouvert dès maintenant pour la saison estivale, avec des échantillons EXCEL ® Rafraîchisseurs lors de certains spectacles.





Le patio, c'est : des sièges ombragés, des photos parfaites et des chances de gagner des sièges surclassés exclusifs. Un endroit où se rassembler pour bavarder en groupe! Ouvert dès maintenant pour la saison estivale, avec des échantillons EXCEL Rafraîchisseurs lors de certains spectacles. Station de brumisation EXCEL® Rafraîchisseurs à Osheaga : Pour aider les festivaliers à se rafraîchir entre les concerts, cette nouvelle station proposera des brumisateurs d'eau géants et des échantillons d'EXCEL® Rafraîchisseurs aux saveurs fruitées : fraise, bleuet et tropical. Vous pourrez en profiter à Osheaga du 1er au 3 août 2025.

Tout au long de l'été, les Canadiens et Canadiennes pourront admirer le nouveau look d'EXCEL® dans les magasins, à Budweiser Stage et à Osheaga. On les invite à partager leurs moments de « confiance de concert » en identifiant @excelgumca dans les réseaux sociaux.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated croit que le monde que nous voulons demain commence avec la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale, Mars transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Grâce à notre portefeuille diversifié et croissant de produits et services de confiserie, alimentaires et de soins aux animaux, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec près de 47 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus aimées au monde, comme Ben's Original™, CESAR®, EXCEL®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux domestiques grâce à notre réseau mondial de cliniques vétérinaires et de services de diagnostics, notamment AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnæus et VCA™, à l'aide de technologie à la fine pointe afin de développer des programmes novateurs en dépistage de santé génétique et de tests d'ADN. Pour obtenir plus d'informations sur Mars, visitez le www.mars.com . Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et YouTube .

SOURCE Mars, Incorporated

Pour plus d'informations : Mars Canada : Tamar Nersesian, [email protected]; Middle Child : Rebecca McLaren, [email protected]